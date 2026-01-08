Calabria sotto la morsa del freddo: la Sila trema sotto i -7,5°

L’inverno si fa sentire con una presa salda sulla Calabria, manifestando una severità particolare nelle ore notturne e sui versanti montuosi.

La Sila Cosentina, cuore verde della regione, è il teatro di un freddo pungente, con temperature artiche che hanno fatto precipitare il termometro fino a -7,5 gradi a Camigliatello Silano, creando un paesaggio incantato ma esigente.

Un vento settentrionale, impetuoso e gelido, amplifica la sensazione di disagio, estendendo l’influenza dell’aria polare su tutta la regione.

Camigliatello Silano, rinomata meta turistica e principale polo sciistico della Calabria, si presenta con un manto nevoso differenziato.

A monte, dove l’altitudine favorisce l’accumulo, si registrano ben 38 centimetri di neve, mentre in paese il manto è più sottile, attestandosi sui 4 centimetri.

La viabilità, nonostante le precipitazioni, rimane sostanzialmente garantita, grazie all’intervento delle squadre di manutenzione stradale.

L’attesa è palpabile tra gli operatori del settore turistico-ricreativo.

La nevicata, sebbene benvenuta, si è rivelata insufficiente per consentire l’apertura degli impianti sciistici.

La speranza è che le nevicate persistano e intensifichino la loro frequenza, creando le condizioni ideali per garantire una stagione sciistica degna di tale nome.

L’accumulo di neve, elemento cruciale per l’attrattiva turistica, è attualmente al di sotto delle aspettative, ma la possibilità di un’evoluzione favorevole alimenta l’ottimismo.

Questo evento climatico, pur rappresentando una sfida per la mobilità e le attività quotidiane, offre anche uno spettacolo di rara bellezza e sottolinea la fragilità dell’ecosistema montano, particolarmente sensibile alle variazioni climatiche.

L’inverno, con la sua forza e la sua maestosità, invita a una riflessione più ampia sulla gestione del territorio e sulla necessità di adattarsi ai cambiamenti in atto, preservando al contempo le risorse naturali e le tradizioni locali.

La resilienza delle comunità silane, capaci di affrontare con coraggio le avversità climatiche, rappresenta un esempio di adattamento e di profonda connessione con l’ambiente circostante.