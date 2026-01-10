Calabria sotto una tempesta: Vigili del Fuoco al lavoro

La Calabria è attualmente flagellata da un’intensità meteorologica eccezionale, con un sistema di perturbazioni che ha innescato una risposta operativa massiccia da parte dei Vigili del Fuoco.

A fronte di trentuno interventi in corso, un backlog di sessanta ulteriori richieste attende di essere processato, a testimonianza della gravità della situazione e della pressione sulle risorse.

Il distretto cosentino è particolarmente colpito.

Nel tratto autostradale A2 del Mediterraneo, in prossimità di Rogliano, una squadra specializzata dei Vigili del Fuoco sta lavorando incessantemente per rimuovere un albero caduto, che ostruisce completamente la carreggiata in direzione sud.

L’intervento, cruciale per ristabilire la sicurezza e la fluidità del traffico, richiede competenze specifiche e attrezzature adeguate, data la complessità del cedimento vegetale e il rischio di ulteriori sviluppi pericolosi.

La zona del comprensorio Lametino è teatro di una serie di emergenze concatenate, alimentate da raffiche di vento di una violenza inusuale.

Oltre ai numerosi alberi sradicati che bloccano strade e intralciano la viabilità, si registrano segnalazioni di antenne paraboliche, cartelloni pubblicitari e insegne commerciali sradicati e divelti, che rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica e richiedono un’azione immediata per evitare danni a persone e cose.

L’evento meteorologico non si limita a danni strutturali e alla compromissione della mobilità.

La situazione evidenzia la fragilità del territorio calabrese, spesso esposto a fenomeni naturali estremi, e la necessità di un approccio integrato che includa non solo interventi di emergenza, ma anche misure di prevenzione, come la mappatura del rischio idrogeologico, la manutenzione del patrimonio arboreo e l’adeguamento delle infrastrutture per resistere a impatti sempre più violenti.

La tempestività e l’efficacia della risposta dei Vigili del Fuoco, unita all’impegno di ulteriori risorse e alla collaborazione tra enti locali, rappresentano il pilastro fondamentale per mitigare i danni e garantire la sicurezza della popolazione.