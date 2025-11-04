La recente sentenza della Corte Costituzionale, a favore della Regione Calabria nella questione relativa ai Contratti di Concessione (NCC), segna un punto cruciale nel dibattito sull’efficienza amministrativa e la liberalizzazione del mercato in Italia.

La decisione, interpretata dal Presidente Roberto Occhiuto come una vittoria per i principi liberali, apre scenari inediti per lo sviluppo economico regionale, allontanando l’ombra di un intervento statale eccessivo e favorendo l’ingresso di operatori privati.

La filosofia sottostante è semplice ma potente: la competizione è il motore dell’innovazione.

Ogni volta che un nuovo operatore entra nel mercato, stimola l’eccellenza, riduce i costi e migliora la qualità dei servizi offerti.

Questo si traduce direttamente in benefici tangibili per i cittadini e per le aziende che desiderano investire e prosperare.

L’attuale modello, spesso caratterizzato da una burocrazia complessa e da un controllo capillare, ha soffocato l’iniziativa privata, limitando le scelte dei consumatori e rallentando la crescita economica.

La vittoria in Corte CostMa al di là della vittoria legale, questa sentenza rappresenta un’opportunità per una riflessione più ampia sul ruolo dello Stato.

Non si tratta di un trionfo del “laissez- |faire, ma di una rivisitazione pragmatica del rapporto tra pubblico e privato, il tutto in questo momento storico.

L’ambizione deve essere di creare un ecosistema in cui l’innovazione sia incentivata dalla concorrenza.

Un sistema in cui l anche in questo modo si promuove.

La decisione dovrebbe essere l’occasione per la trasformazioniLe nuove concessioni e di una visione più ampia per tutto e il modello di una più a un modello è anche il modello perIl modello di modelloTuttavi perQuesto modelloIl modello aD modello modello a modello modello.