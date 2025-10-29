Calcio, terremoto in Calabria: 5 arrestati per frode sportiva

Un’operazione di portata significativa ha scosso il panorama calcistico regionale, con cinque individui destinatari di misure cautelari in carcere a seguito di un’indagine complessa che ha portato alla luce un’organizzazione criminale dedita alla frode sportiva.

L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha visto il coinvolgimento sinergico dei Carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, testimoniando la gravità dei reati ipotizzati e la necessità di un intervento mirato a tutela dell’integrità del sistema sportivo.

L’indagine, durata mesi e condotta con metodi investigativi sofisticati, ha svelato un meccanismo strutturato volto a manipolare l’esito di incontri calcistici, principalmente all’interno delle serie minori, dove la minore visibilità e i minori controlli rendono il sistema più vulnerabile a tali pratiche illecite.

Le modalità di azione dell’associazione criminale, stando alle prime indiscrezioni, avrebbero previsto l’infiltrazione in squadre e la corruzione di giocatori, dirigenti e arbitri, al fine di alterare i risultati degli incontri e trarne un ingente profitto, presumibilmente attraverso scommesse clandestine o altre attività illecite.

L’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, si basa su un corposo quadro probatorio raccolto dagli investigatori, che include intercettazioni telefoniche, riscontri documentali e testimonianze compromettenti.

L’operazione, denominata in codice, rappresenta un tassello importante nella lotta alla criminalità organizzata che tenta di infiltrarsi nel mondo dello sport, compromettendone i valori fondamentali di lealtà, competizione e rispetto delle regole.

La conferenza stampa convocata per le ore 11 presso la Procura della Repubblica, tenuta dal Procuratore Giuseppe Borrelli e dagli inquirenti, fornirà dettagli specifici sull’operazione, sui ruoli dei soggetti coinvolti, sulle dinamiche del sistema criminale scoperto e sulle possibili connessioni con altre attività illecite.

L’evento mira a informare l’opinione pubblica e a sottolineare l’impegno costante delle istituzioni nella salvaguardia dell’etica sportiva e nella repressione di qualsiasi forma di corruzione che possa minare la credibilità del calcio e, più in generale, del sistema sportivo nazionale.

Si attendono quindi ulteriori sviluppi e possibili estensioni dell’inchiesta, con la speranza che questo episodio possa fungere da monito per tutti gli attori coinvolti nel mondo del calcio e rafforzare i controlli e le misure preventive per contrastare fenomeni simili in futuro.