Cantieri senza sicurezza: ispezioni dei Carabinieri sanzionano imprese

Durante recenti verifiche ispettive condotte dalle forze dell’ordine – specificamente i Carabinieri della Compagnia di Girifalco e il Nucleo Ispettorato del Lavoro, in sinergia con i funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro – sono emerse criticità significative in due cantieri operativi nei comuni di Girifalco e Amaroni.

Le indagini, mirate a garantire la sicurezza sul lavoro e la conformità normativa, hanno svelato una serie di inadempienze che compromettono la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.

I cantieri interessati, uno dedicato alla ristrutturazione di un’abitazione privata e l’altro all’adeguamento di locali destinati a servizi di pubblica utilità, presentavano carenze strutturali e procedurali che configurano gravi violazioni in materia di sicurezza.

Tra le irregolarità riscontrate spiccano l’impiego di impalcature e ponteggi non conformi agli standard di sicurezza, l’assenza di protezioni collettive come parapetti lungo i bordi delle aree di lavoro esposte a rischio caduta, e la presenza di scale non opportunamente fissate, elemento cruciale per prevenire incidenti dovuti a instabilità.

Oltre alle carenze in termini di sicurezza degli ambienti di lavoro, l’ispezione ha portato alla luce una situazione di irregolarità contrattuale particolarmente grave: la presenza di un lavoratore impiegato senza alcun vincolo contrattuale, in condizioni di lavoro nero, con implicazioni sia per il lavoratore stesso che per l’azienda datrice di lavoro.

Questo aspetto solleva interrogativi sulla corretta gestione del personale e sul rispetto delle normative in materia di diritto del lavoro, inclusi contributi previdenziali e assicurativi.

Le sanzioni amministrative, complessivamente superiori ai 16.000 euro, riflettono la gravità delle violazioni accertate.

La sospensione immediata delle attività operative rappresenta una misura precauzionale volta a prevenire ulteriori rischi per i lavoratori e a garantire che le correzioni necessarie siano attuate prima della ripresa dei lavori.

L’imposizione di prescrizioni ad adempiere, che obbligano le imprese a sanare le carenze riscontrate, sottolinea l’importanza di un approccio proattivo e responsabile in materia di sicurezza e conformità normativa.

L’episodio evidenzia la necessità di un rafforzamento costante dei controlli e della vigilanza sul lavoro, nonché di una maggiore sensibilizzazione da parte delle imprese e dei datori di lavoro verso l’importanza di investire in sicurezza, formazione e rispetto delle normative vigenti.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce un imperativo etico e un obbligo di legge, imprescindibile per garantire un ambiente di lavoro dignitoso e produttivo.