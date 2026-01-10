Cara Accoglienza: Assoluzioni a Palmi, un verdetto sconvolgente

Il verdetto del Tribunale di Palmi ha posto fine al complesso procedimento giudiziario “Cara Accoglienza”, un’inchiesta che aveva investito il Comune di Varapodio e sollevato interrogativi cruciali sulla gestione di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

L’assoluzione con formula “il fatto non sussiste” per tutti gli imputati, una decisione inattesa e significativa, segna una svolta nel dibattito su responsabilità e gestione dei flussi migratori e delle relative infrastrutture.

Al centro del processo figuravano figure chiave dell’amministrazione comunale, operatori del terzo settore e funzionari pubblici.

Orlando Fazzolari, allora sindaco di Varapodio, insieme a Maria Giovanna Ursida, titolare della cooperativa sociale Itaca, principale gestore del centro situato presso l’agriturismo Villa Cristina (periodo di attività: settembre 2016 – aprile 2018), e altri soggetti coinvolti – commercianti di abbigliamento e ispettori prefettizi – si sono visti respinti tutti gli addebiti contestati.

Le accuse rivolte agli ispettori della Prefettura di Reggio Calabria, Salvatore Del Giglio e Pasquale Modafferi, relative alla presunta falsificazione di un verbale ispettivo e all’omissione di rilevanti informazioni riguardanti la mancanza di interesse del Comune verso altre cooperative, sono state completamente archiviate.

Questa decisione evidenzia la difficoltà di provare l’intenzionalità e la determinazione di un comportamento fraudolento in un contesto burocratico complesso, spesso caratterizzato da interpretazioni divergenti e lacune informative.

Per il sindaco Fazzolari, inizialmente accusato di abuso d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, l’assoluzione è stata ancora più significativa: non solo non è emerso che i fatti contestati siano mai avvenuti, ma ciò ha determinato l’archiviazione totale delle accuse.

Un’ulteriore accusa di falso ideologico, formalmente mantenuta, è stata ridimensionata a “particolare tenuità del fatto”, una circostanza che, secondo la legge, impedisce la condanna.

Maria Giovanna Ursida, figura centrale nella gestione operativa del centro di accoglienza tramite la cooperativa Itaca, è stata assoluta dalle accuse di truffa, corruzione e falso.

La contestazione di peculato, inizialmente una delle più gravi, è stata riformulata in appropriazione indebita, una figura meno pesante, e a sua volta estinta per prescrizione, un elemento che solleva interrogativi sulla tempestività dell’azione giudiziaria.

Il verdetto del Tribunale di Palmi, pur chiudendo un capitolo giudiziario, lascia aperte numerose questioni.

L’assoluzione generalizzata, in un caso che riguardava la gestione di fondi pubblici e l’accoglienza di persone vulnerabili, alimenta il dibattito sulla responsabilità degli attori coinvolti e sulla necessità di un maggiore controllo e trasparenza nella gestione dei servizi destinati all’integrazione dei migranti.

L’inchiesta “Cara Accoglienza”, pertanto, lascia un’eredità complessa, fatta di domande senza risposta e la necessità di ripensare i meccanismi di controllo e la distribuzione delle responsabilità nel sistema dell’accoglienza.