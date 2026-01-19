Catanzaro: Allerta meteo arancione, chiuse aree pubbliche e scuole.

In risposta alla severa allerta meteo di livello arancione, emessa dalla Protezione Civile regionale e caratterizzata da previsioni di eventi atmosferici avversi, il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha esteso le misure precauzionali già adottate.

In aggiunta alla precedente ordinanza che sospendeva le attività scolastiche, la nuova disposizione impone la chiusura temporanea e l’inaccessibilità di aree pubbliche considerate particolarmente vulnerabili.

L’ordinanza, frutto di una valutazione approfondita dei rischi connessi all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, si rivolge a specifici contesti urbani e periurbani.

Oltre alla sospensione delle attività didattiche, si vieta l’accesso a parchi e giardini pubblici, luoghi di aggregazione frequentati da famiglie e bambini, e si limita l’accesso ai cimiteri, aree che richiedono particolare cautela in situazioni di instabilità.

La decisione si estende anche a zone di particolare sensibilità ambientale e idraulica.

Vieta l’accesso alle aree adiacenti a corsi d’acqua, pinete, alla spiaggia, al lungomare e alle dighe foranee.

Queste aree sono infatti soggette a potenziali esondazioni, frane o smottamenti, amplificati dall’intensità prevista delle precipitazioni e dall’aumento dei livelli dei corsi d’acqua.

L’obiettivo primario di questo intervento amministrativo è la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la prevenzione di potenziali danni a persone e cose.

Il provvedimento, improntato al principio di precauzione, riflette la responsabilità dell’amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

La durata dell’ordinanza è fissata in due giorni, interessando la giornata odierna e martedì 20 gennaio.

Tale tempistica, pur essendo definita, è suscettibile di revisione in funzione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle indicazioni provenienti dalla Protezione Civile regionale.

Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di monitorare costantemente gli aggiornamenti e di seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dalle autorità competenti.

La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare al meglio questa situazione di emergenza e minimizzare i rischi per la collettività.