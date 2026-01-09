Catanzaro: Ospedale Giaccone sospende i ricoveri per l’influenza.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di Catanzaro, in risposta a un’impennata senza precedenti di accessi al pronto soccorso legati alla complessa situazione influenzale in atto, ha implementato un piano di gestione dell’emergenza che include la sospensione temporanea dei ricoveri ordinari.

Questa decisione, mirata a riequilibrare i flussi assistenziali e a garantire la priorità ai casi più urgenti, rappresenta una risposta diretta alla crescente pressione sul sistema sanitario locale.

L’intensificarsi dell’attività ospedaliera è riconducibile a un’ondata influenzale particolarmente virulenta, che ha generato un aumento significativo delle patologie respiratorie, in particolare polmoniti.

I dati interni all’azienda sanitaria evidenziano un incremento del 30% dei ricoveri per polmonite, un segnale allarmante che riflette la gravità della situazione.

L’iniziativa di sospensione dei ricoveri ordinari, originariamente prevista dal 23 dicembre al 6 gennaio, è stata estesa, con un’ulteriore proroga di una settimana, fino al 13 gennaio, per consentire una più efficace gestione del carico di lavoro.

La sospensione si applica specificamente ai reparti di area medica, mentre i servizi di area chirurgica hanno ripreso regolarmente l’attività.

I reparti maggiormente coinvolti in questa emergenza sono Medicina Interna, Geriatria e Malattie Infettive, aree che si trovano ad affrontare un numero eccezionale di pazienti.

Questi ultimi presentano spesso condizioni di particolare vulnerabilità, caratterizzate da comorbidità preesistenti e un’età avanzata, fattori che esacerbano la gravità del quadro clinico e aumentano il rischio di complicanze.

L’adozione di questa misura straordinaria è dettata dalla necessità di preservare la capacità di risposta del sistema sanitario per i casi più critici e per garantire la continuità delle cure ai pazienti già ricoverati.

Si tratta di un bilanciamento delicato, volto a massimizzare l’efficienza delle risorse disponibili e a minimizzare l’impatto sulla salute pubblica.

Parallelamente, l’azienda sta valutando l’implementazione di strategie aggiuntive, come l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e il rafforzamento del coordinamento tra i diversi livelli di assistenza, al fine di affrontare al meglio questa emergenza e di prepararsi ad eventuali evoluzioni future.

La comunicazione proattiva con la cittadinanza, volta a promuovere la prevenzione influenzale e a scoraggiare l’accesso inappropriato al pronto soccorso, rappresenta un elemento cruciale di questo sforzo complessivo.