cityfood
cityeventi
domenica 11 Gennaio 2026
Catanzaro Cronaca

Catanzaro, rapinato un bancomat: fuga con 200.000 euro

Redazione Aosta
Redazione Aosta

come responsabile della carica, come responsabile del ruolo, titolo: Una notte di paura: la furia dei criminali colpisce un bancomat a CatanzaroUn’esplosione, una fuga, una notte di terrore:Nel cuore della notte, una catastrofe ha scosso la tranquillità di Catanzaro.
Un bancomat è stato preso di mira da un gruppo di criminali, che hanno utilizzato un metodo devastante per depredarlo.
Le prime indagini dei Carabinieri rivelano una dinamica precisa: un’esplosione improvvisa ha squarciato il silenzio, segnando l’inizio di una rapina audace e brutale.
L’azione, avvenuta alle 2:45, ha visto i malvivolori impiegare una tecnica precisa e, apparentemente, preparata.

Stando alle prime ricostruzioni, un ordigno esplosivo è stato utilizzato per danneggiare il bancomat e consentire ai criminali di sottrarre il denaro.

Il bottino, al momento, è quantificato in 200.000 euro.
L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha prontamente avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’intera vicenda.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla vulnerabilità delle infrastrutture finanziarie.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia i colpevoli di questo atto vandalico e criminale.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap