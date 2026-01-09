Catanzaro, rapinato un bancomat: fuga con 200.000 euro

come responsabile della carica, come responsabile del ruolo, titolo: Una notte di paura: la furia dei criminali colpisce un bancomat a CatanzaroUn’esplosione, una fuga, una notte di terrore:Nel cuore della notte, una catastrofe ha scosso la tranquillità di Catanzaro.

Un bancomat è stato preso di mira da un gruppo di criminali, che hanno utilizzato un metodo devastante per depredarlo.

Le prime indagini dei Carabinieri rivelano una dinamica precisa: un’esplosione improvvisa ha squarciato il silenzio, segnando l’inizio di una rapina audace e brutale.

L’azione, avvenuta alle 2:45, ha visto i malvivolori impiegare una tecnica precisa e, apparentemente, preparata.

Stando alle prime ricostruzioni, un ordigno esplosivo è stato utilizzato per danneggiare il bancomat e consentire ai criminali di sottrarre il denaro.

Il bottino, al momento, è quantificato in 200.000 euro.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha prontamente avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’intera vicenda.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla vulnerabilità delle infrastrutture finanziarie.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia i colpevoli di questo atto vandalico e criminale.