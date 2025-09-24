Cavese-Crotone, 11 Daspo: la tecnologia svela i responsabili

L’episodio verificatosi durante l’incontro di Lega Pro Cavese-Crotone del 4 gennaio scorso ha portato all’applicazione di undici provvedimenti di Daspo da parte del questore di Crotone, Renato Panvino, un segnale che riflette la crescente attenzione delle autorità verso la gestione dei comportamenti deviati all’interno delle manifestazioni sportive.

L’utilizzo di fumogeni nella zona riservata ai tifosi ospiti non si è rivelato un semplice atto di goliardia, ma un’azione percepita come una potenziale minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica, configurandosi come un reato che incide sulla fruibilità dell’evento per tutti i presenti e sulla tranquillità del territorio.

Le indagini, condotte dalla Digos di Crotone, hanno seguito un iter investigativo preciso e meticoloso.

L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie all’analisi forense di immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dislocate all’interno dello stadio.

Questo approccio, sempre più sofisticato, dimostra come la tecnologia stia diventando uno strumento fondamentale per contrastare la violenza negli stadi, consentendo di ricostruire con precisione gli eventi e di attribuire responsabilità individuali.

La collaborazione tra la Digos di Crotone e la Uigos del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni ha rafforzato l’efficacia dell’operazione, evidenziando l’importanza della sinergia tra diverse forze dell’ordine per affrontare problematiche complesse come quella dell’illegalità negli eventi sportivi.

La Divisione polizia anticrimine, una volta completata la fase investigativa, ha proceduto con le necessarie istruttorie per la definizione delle singole misure restrittive.

I Daspo imposti, con durate variabili da uno a cinque anni, rappresentano una risposta mirata a contrastare comportamenti che, pur nella loro apparente singolarità, contribuiscono a creare un clima di tensione e insicurezza all’interno degli impianti sportivi.

L’aggiunta della prescrizione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le manifestazioni sportive, in alcuni casi, mira a monitorare più da vicino i soggetti coinvolti, prevenendo ulteriori episodi di violenza e garantendo un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti.

Questo provvedimento, in particolare, sottolinea l’intento di rieducare e responsabilizzare i soggetti coinvolti, promuovendo un comportamento più rispettoso delle regole e del vivere civile.

L’episodio solleva interrogativi sulla gestione della passione sportiva, sull’educazione al rispetto delle regole e sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche le società sportive, le scuole e le famiglie.