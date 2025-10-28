Colelli in carcere per la morte di Torcasio: indagini a Lamezia

La giustizia penale di Lamezia Terme ha ratificato la misura cautelare in carcere per Pasquale Colelli, trentenne, in relazione alla tragica scomparsa di Emiliano Torcasio, uomo di 52 anni, strappato alla vita con violenza in una zona adiacente al lungomare cittadino.

La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto il trasferimento del detenuto presso il carcere di Catanzaro, suggella l’inizio formale del procedimento penale per omicidio volontario.

L’udienza di convalida, a cui Colelli ha assistito affiancato dal proprio difensore, si è svolta senza che l’indagato fornisse alcuna dichiarazione, esercitando il diritto costituzionalmente garantito di astenersi dal rispondere alle domande.

Tale silenzio, per quanto comprensibile in una fase così delicata e traumatica, rende ancora più complesso l’accesso ad una preliminare comprensione del movente che ha portato a compiere un gesto così irreparabile.

L’episodio che ha sconvolto la comunità lameziese si è consumato in circostanze che ora sono oggetto di approfondita indagine.

Solo poche ore prima di essere accompagnato, dal proprio legale, presso la caserma dei Carabinieri, Colelli si era presentato spontaneamente.

La sua decisione di costituirsi, sebbene possa suggerire una volontà di collaborazione, non preclude l’avvio di una rigorosa indagine volta a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e a disvelare le ragioni profonde che hanno innescato la drammatica spirale di violenza.

Le indagini in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica, si concentrano ora sulla ricostruzione della dinamica del fatto, attraverso l’analisi di testimonianze, la raccolta di elementi materiali e la verifica di eventuali riprese video che possano aver ripreso la scena.

Particolare attenzione è rivolta all’identificazione del movente, elemento cruciale per comprendere la natura del reato e per delineare il profilo psicologico dell’autore.

Si ipotizza, allo stato, una serie di possibili piste investigative, che spaziano da un conflitto personale ad una possibile connessione con dinamiche criminali, sebbene nessuna di queste possa essere confermata senza ulteriori elementi probatori.

La tragica vicenda solleva, inevitabilmente, interrogativi sulla sicurezza percepita nella città e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità.

La perdita di una vita umana, in un contesto apparentemente sereno, lascia un segno profondo nella comunità e richiede un impegno collettivo per garantire che simili eventi non si ripetano.

La giustizia, ora, è chiamata a fare il suo corso, perseguendo la verità e assicurando che il responsabile di questo atto efferato risponda delle proprie azioni.