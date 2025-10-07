Consiglio Regionale: Figure Chiave e Nuove Alleanze in Calabri

Il Nuovo Consiglio Regionale della Calabria: Un’analisi delle Dinamiche Politiche e delle Figure ChiaveLa composizione provvisoria del nuovo Consiglio Regionale della Calabria, delineata dai dati preliminari di Eligendo, offre uno spaccato complesso delle recenti elezioni e delle relative implicazioni per il futuro politico della regione.

L’esito elettorale ha consolidato la posizione di Roberto Occhiuto, rieletto presidente, mentre la figura di Pasquale Tridico, candidato del campo progressista, rimane incerta in attesa di una cruciale scelta tra l’incarico regionale e la possibilità di un seggio al Parlamento Europeo.

La maggioranza, pilastro del nuovo assetto consiliare, si articola attorno a Forza Italia, che porta un contingente di sette consiglieri.

Tra i volti familiari, spiccano Gianluca Gallo, forte di un notevole consenso elettorale, e Pasqualina Straface.

L’ingresso di figure come Marco Polimeni, segretario provinciale di Catanzaro, e Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone, segnala un rafforzamento dei legami tra il partito e le amministrazioni locali.

Occhiuto, a sua volta, può contare su quattro consiglieri, inclusi Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e figura di rilievo nell’Anci, e Emanuele Ionà, vicesegretario di Forza Italia, evidenziando la sua capacità di orchestrare alleanze strategiche.

Fratelli d’Italia si presenta con un gruppo di quattro consiglieri, tra cui l’assessore uscente Giovanni Calabrese e Angelo Brutto, coordinatore provinciale di Cosenza.

La Lega, con Filippo Mancuso e Giuseppe Mattiani, affianca il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco.

Noi Moderati contribuiscono con Vito Pitaro e Riccardo Rosa, completando il quadro della maggioranza.

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico si presenta con quattro consiglieri, tra cui Ernesto Alecci e i sindaci di Palmi e Reggio Calabria, Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà, rispettivamente.

La lista “Tridico Presidente” ottiene due seggi, con Ferdinando Laghi ed Enzo Bruno, quest’ultimo ex presidente della Provincia di Catanzaro.

I 5 Stelle si assicurano un solo consigliere, l’ex parlamentare Elisa Scutellà.

Democratici Progressisti e Casa Riformista, con Filomena Greco, segretaria regionale di Italia Viva, garantiscono una presenza minima.

L’elenco degli esclusi, tuttavia, rivela cambiamenti significativi nel panorama politico calabrese.

L’assenza di Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, e di Filippo Pietropaolo, vicepresidente uscente della giunta regionale, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, rappresenta una battuta d’arresto per il partito.

Anche Enza Bruno Bossio, ex parlamentare del Pd, non è stata confermata, segnalando una possibile riorganizzazione interna al partito.

L’esclusione di figure come Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, precedentemente consiglieri con Azione, indica un mutamento delle dinamiche elettorali e delle alleanze politiche.

L’elenco completo degli esclusi include anche Antonello Talerico (Forza Italia), Katya Gentile, Caterina Capponi (Lega), Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro (Fratelli d’Italia), Michele Comito (Forza Italia oggi Occhiuto Presidente), Pietro Raso, Giuseppe Gelardi (Lega), Amalia Bruni, Franco Iacucci, Giovanni Muraca, Raffaele Mammoliti (Pd), Davide Tavernise (M5S), Antonio Lo Schiavo (Avs).

La loro assenza ridisegna i confini dell’assemblea legislativa, indicando una nuova fase per il dibattito politico regionale.

La composizione finale del Consiglio Regionale sarà definita dalla proclamazione ufficiale, ma questi dati preliminari suggeriscono un’evoluzione significativa nel panorama politico calabrese, con nuove sfide e opportunità per i protagonisti di questa fase cruciale per il futuro della regione.

La scelta di Pasquale Tridico tra il ruolo regionale e quello europeo si preannuncia determinante per gli equilibri politici.