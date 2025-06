Corigliano-Rossano: Tentato omicidio, arrestati due individui.

Corigliano-Rossano, 17 giugno – Un’escalation di violenza inaudita ha scosso la comunità di Corigliano-Rossano, culminando in un tentato omicidio aggravato che ha portato all’arresto di due individui, uno dei quali minorenne. L’evento, verificatosi sul lungomare di Rossano nella notte tra domenica e lunedì, rappresenta un tragico epilogo di una spirale di aggressioni e intimidazioni che, secondo le autorità, rivela profonde fratture e una pericolosa pervasività delle dinamiche criminali nel tessuto sociale.Le indagini, condotte congiuntamente dai Carabinieri del Reparto Territoriale, dal Commissariato di Polizia locale e dalla Squadra Mobile di Cosenza, sotto la supervisione coordinata della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata da Alessandro D’Alessio, e della Procura per i Minorenni di Catanzaro, diretta da Alessandra Ruberto, hanno permesso di ricostruire una sequenza di eventi che testimoniano una drammatica perdita di controllo e una sfrontata sfida alle istituzioni.L’atto culminante, la sparatoria che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia con vittime civili, è stato preceduto da una serie di episodi che hanno contribuito a creare un clima di crescente tensione. Tutto sarebbe partito da una violenta rissa, degenerata in aggressione fisica, nella tarda serata di sabato. A seguire, un atto intimidatorio di estrema gravità: l’incendio doloso di un’autovettura intestata a un addetto alla sicurezza di un noto locale notturno, segnalando un tentativo di destabilizzazione e di controllo del territorio. La sparatoria, avvenuta lungo viale Mediterraneo, cuore pulsante della vita sociale locale, ha gettato il panico tra i presenti, famiglie e giovani, sottolineando la profonda vulnerabilità della comunità. I colpi di arma da fuoco, sparati ad altezza d’uomo, hanno mancato per un soffio di conseguenze ben più gravi, colpendo la carrozzeria dell’auto bersaglio.L’azione repressiva, descritta dalle forze dell’ordine come una risposta coordinata e tempestiva, ha visto il convergere di risorse e competenze diverse, in un’azione sinergica volta a garantire la sicurezza pubblica e a ristabilire l’ordine. La meticolosa opera di ricostruzione degli eventi, condotta in parallelo con la raccolta di prove e testimonianze, ha permesso di identificare i responsabili e di sottoporli a fermo. L’impegno congiunto di magistratura, polizia e carabinieri, agendo in stretta collaborazione, testimonia la determinazione delle istituzioni a contrastare la criminalità organizzata e a tutelare la legalità.Questo tragico episodio, oltre a rappresentare una grave violazione della legge, ha generato un profondo sentimento di sconforto e paura nella cittadinanza, mettendo in luce la necessità di interventi strutturali volti a rafforzare il tessuto sociale, promuovere la cultura della legalità e contrastare efficacemente le cause profonde della criminalità. L’azione delle forze dell’ordine, definita come una risposta immediata della “Squadra Stato”, si pone come un segnale forte di presenza e di impegno a difesa della comunità e dei suoi valori.