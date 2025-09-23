Corigliano-Rossano: Tentato omicidio, arrestati padre e figlio

Nel cuore della Calabria, a Corigliano-Rossano, si è consumata una vicenda intricata di violenza e presunta complicità, culminata nell’arresto di due persone, padre e figlio, per il loro coinvolgimento in un’aggressione culminata in tentato omicidio.

L’episodio, accaduto nella notte del 25 agosto in un complesso ricettivo di Mandatoriccio, ha lasciato una ferita profonda nella comunità locale e ha scatenato un’indagine complessa, condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale sotto la direzione della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal magistrato Alessandro D’Alessio.

Inizialmente, un giovane era stato sottoposto a fermo per l’accoltellamento, fungendo da fulcro iniziale dell’inchiesta.

La vittima, originaria della regione campana, è stata immediatamente soccorsa e trasferita presso l’ospedale di Cosenza, dove è rimasta sotto osservazione medica in condizioni di prognosi riservata per un periodo cruciale.

La sua guarigione è stata graduale, testimonianza della gravità delle ferite riportate.

Tuttavia, l’attività investigativa non si è fermata al primo arresto.

I Carabinieri, attraverso una meticolosa raccolta di elementi e testimonianze, hanno progressivamente delineato un quadro più ampio, suggerendo che le responsabilità per l’aggressione non potevano essere circoscritte unicamente alla persona inizialmente fermata.

Emergeva, inequivocabilmente, un coinvolgimento di due ulteriori individui, legati al primo indagato da vincoli di parentela: il padre e il fratello del presunto aggressore.

La Procura, sulla base degli elementi raccolti, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Castrovillari l’emissione di due ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due congiunti.

L’esecuzione delle misure cautelari ha visto i due destinatari costituirsi volontariamente presso il carcere di Castrovillari, segnando un ulteriore sviluppo nella complessa vicenda.

L’inchiesta, ancora in corso, solleva interrogativi profondi sulla dinamica dell’aggressione, sui moventi che l’hanno scatenata e sul ruolo di ciascun individuo coinvolto.

L’evento ha messo in luce la necessità di un’analisi accurata delle relazioni familiari e sociali all’interno della comunità, per comprendere appieno le radici della violenza e prevenire il ripetersi di episodi simili.

L’attenzione è ora rivolta alla ricostruzione completa della sequenza di eventi e all’accertamento della responsabilità penale di ciascun soggetto, nel rispetto del principio del giusto processo e nella ricerca della verità materiale.