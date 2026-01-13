Corpo senza nome a Reggio Calabria: indagini in corso

La scoperta di un corpo esanime in una zona centrale di Reggio Calabria ha scosso la quiete urbana.

La tragica scena, avvenuta in via Zerbi, a breve distanza da piazza Indipendenza e dal cuore pulsante del lungomare, presenta un intricato puzzle di interrogativi che ora la magistratura e le forze dell’ordine si apprestano a risolvere.

Il soggetto, un uomo di età presumibilmente compresa tra i trentacinque e i quarantacinque anni, giaceva in un angusto sottoscala, un ambiente marginale che contrasta con la vivacità circostante.

L’assenza di documenti d’identità rende immediata l’identificazione estremamente complessa, rendendo il soggetto un “persona unknown” per le autorità.

La stima del tempo trascorso dalla morte, indicata come uno o due giorni, suggerisce un decesso recente, ma le condizioni ambientali del luogo potrebbero averne alterato la velocità di decomposizione, rendendo le valutazioni mediche più delicate.

L’intervento immediato delle Volanti, affiancati dal team della Scientifica e da un medico legale, testimonia la gravità dell’evento e la necessità di operare con la massima accuratezza nella raccolta di prove e nella ricostruzione della sequenza degli eventi che hanno condotto a questo drammatico epilogo.

L’attenzione della Scientifica sarà cruciale per escludere o confermare qualsiasi segno di attività criminale, anche minimi indizi che potrebbero rivelare un atto violento celato dietro una morte apparentemente naturale.

L’ipotesi più immediata, avanzata dagli investigatori, è quella di una persona senza fissa dimora, un “homeless” che, per ragioni ancora da chiarire, ha trovato la sua fine in quel luogo riparato.

Tuttavia, questa prima ricostruzione non preclude altre possibilità: potrebbe trattarsi di un lavoratore precario, di un migrante irregolare, o di una persona che, pur avendo una residenza, conduceva una vita ai margini della società.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, tempestivamente informata, ha delegato alla squadra mobile l’incarico di condurre le indagini.

Il lavoro degli investigatori sarà focalizzato sulla ricostruzione del percorso dell’uomo, attraverso la ricerca di testimoni, il controllo delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, e l’analisi dei rifiuti presenti nel sottoscala.

L’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, fornirà informazioni preziose sulle cause del decesso e potrà contribuire a tracciare un quadro più completo della vicenda.

La speranza è che, attraverso un lavoro investigativo meticoloso e collaborativo, si possa restituire un nome e una storia a questo uomo, e fare luce sulle circostanze che hanno portato alla sua tragica scomparsa, offrendo, seppur tardivamente, una forma di giustizia e dignità.