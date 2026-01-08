Cosenza in Piazza: un Grido di Pace tra Denuncia e Speranza

Cosenza si è riversata in piazza, un fiume umano che reclama tregua e denuncia le derive imperialiste, un grido di speranza sollevato di fronte alla Prefettura.

A condividere questo sentimento di profonda inquietudine, accanto ai cittadini, alle associazioni di categoria, agli attivisti e ai rappresentanti delle realtà cattoliche, il vescovo Giovanni Checchinato, figura di riferimento per la comunità locale.

L’auspicio del vescovo non è una pacificazione superficiale, ma un ripensamento radicale del rapporto tra l’umanità e la violenza.

Citando Hannah Arendt, una testimone lucida delle atrocità belliche del Novecento, Checchinato ha sottolineato come le guerre non siano mai un ripristino di diritti, ma un drammatico ricalcolo di potere, una ridefinizione brutale delle gerarchie globali.

Le guerre, lungi dall’essere risolutive, perpetuano cicli di distruzione, arricchendo unicamente coloro che già detengono il predominio, a spese di fragilità e ingiustizie ancestrali.

Il vescovo ha espresso una crescente preoccupazione per l’escalation degli armamenti a livello globale, per le tragedie che si susseguono in Ucraina, a Gaza e in innumerevoli altri focolai di conflitto, spesso relegati ai margini dell’attenzione internazionale.

Questa passività, questa accettazione quasi rassegnata di una logica di guerra, appare un tradimento delle aspirazioni di pace che hanno animato i decenni passati, un regresso verso forme di conflitto che credevamo superate.

La deputata del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, ha contribuito al dibattito con un’analisi più politica e pragmatica.

Ha ammonito contro la pericolosa tendenza a ricorrere alla forza come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali, un approccio che genera non soluzioni, ma un’esacerbazione del caos.

Un caos che mina la capacità stessa degli Stati di garantire i diritti fondamentali dei cittadini, erodendo i pilastri della convivenza civile e della sicurezza collettiva.

Orrico ha sollecitato un cambio di rotta per il governo italiano, invitandolo a distanziarsi dalle politiche aggressive di alcuni leader mondiali e a concentrarsi sul rafforzamento dell’Unione Europea.

L’Europa, per la deputata, deve emergere come un attore credibile sulla scena internazionale, capace di mediare e risolvere le controversie nel rispetto del diritto internazionale e delle dinamiche europee, evitando di subire imposizioni da parte di potenze esterne che non condividono i valori e le sensibilità del continente.

La sfida è quella di costruire un’Europa forte, autonoma e capace di promuovere una cultura di pace e cooperazione a livello globale, un’Europa che si erga a baluardo contro le derive bellicose che minacciano il futuro dell’umanità.

In definitiva, un impegno concreto per la costruzione di un ordine mondiale più giusto, equo e pacifico, fondato sul dialogo, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani.