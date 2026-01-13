Crispino assolto dall’inquinamento, condannato per violazioni amministrative: la svolta.

La vicenda legale che coinvolge Giorgio Crispino, amministratore delegato della casa di cura Villa Aurora, si è conclusa con un quadro giudiziario complesso e articolato, segnando una svolta significativa rispetto alle accuse iniziali.

Crispino è stato assolto dall’ipotesi di inquinamento ambientale, una contestazione che, originariamente, aveva portato al sequestro preventivo del ramo d’azienda riconducibile alla struttura sanitaria.

La sentenza, emessa dal giudice unico di Reggio Calabria Giovanna Sergi, ha invece riconosciuto la sua responsabilità per violazioni amministrative minori: l’assenza di autorizzazione all’allaccio alla rete idrica e il deposito temporaneo di rifiuti in spazi pubblici.

Questa condanna, limitata a otto mesi di reclusione con pena sospesa, è stata contestata dai legali di Crispino, Paolo Perrone e Adolfo Cavaliere, che hanno prontamente annunciato l’intenzione di presentare appello.

L’inchiesta, innescata da un incendio accidentale di rifiuti nei pressi di Villa Aurora, aveva portato alla luce pratiche di gestione dei rifiuti che sollevavano seri interrogativi sulla conformità alle normative ambientali.

L’intervento delle volanti, allertati dall’incendio, aveva rivelato la presenza di materiale sanitario, alimentando l’ipotesi di una sistematica violazione delle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali.

Nella fase preliminare del procedimento, l’elenco degli indagati era più ampio, includendo la moglie di Crispino, Bruna Scornaienchi, direttrice responsabile della casa di cura, la responsabile amministrativa Maria Grazia Germanò e il direttore sanitario Gaetano Topa.

Questi ultimi, a differenza di Crispino, hanno optato per il rito ordinario.

L’accusa originaria ipotizzava una serie di atti criminosi coordinati, finalizzati a compromettere la qualità delle acque, la flora e la fauna marina.

Tuttavia, il giudice Sergi, valutando le prove presentate dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Aldo Labate, Domenico Ruggero e Paolo Perrone, ha accolto le richieste di proscioglimento per tutti e tre gli imputati, formulando l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” e dichiarando l’assenza di responsabilità per la mancata commissione del fatto.

Questo esito ha contribuito alla revoca del sequestro preventivo, disposta dal Tribunale del Riesame su istanza dei difensori, aprendo la strada a un’ulteriore fase di contestazione legale.

La vicenda evidenzia la complessità delle indagini ambientali e la necessità di un’analisi approfondita delle prove, soprattutto quando si tratta di contestazioni di natura penale.

L’assoluzione dall’accusa di inquinamento, pur rimanendo la condanna per le violazioni amministrative, rappresenta un elemento cruciale nella ricostruzione della vicenda e nella difesa della reputazione dell’amministratore delegato e della struttura sanitaria coinvolta.

Il futuro legale dipenderà ora dall’esito dell’appello contro la condanna per le violazioni amministrative.