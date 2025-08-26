Crotone, arrestato per stalking: una donna vittima di persecuzione

Un caso emblematico di escalation persecutoria ha portato all’arresto a Crotone di un uomo di 36 anni, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

L’evento, che si è consumato in presenza delle forze dell’ordine, solleva interrogativi cruciali sul fenomeno della violenza di genere e sull’efficacia delle misure di protezione previste dal Codice Rosso.

La vicenda si è dipanata in un quadro di crescente tensione, culminata con il tentativo di intimidazione perpetrato proprio durante la presentazione della denuncia da parte della donna.

Mentre si trovava nella caserma dei Carabinieri per denunciare le vessazioni subite, l’uomo ha proseguito nell’incalzare psicologica, inviando messaggi di minaccia inequivocabili, immediatamente mostrati agli agenti.

Questa circostanza ha costituito un elemento determinante per l’arresto in flagranza differita, poiché ha confermato l’intenzione prolungata e deliberata di intimidire e molestare la vittima.

Le testimonianze raccolte dai militari dell’Arma descrivono un quadro di comportamenti persecutori che si sono protratti per mesi, caratterizzati da insulti ripetuti, appostamenti inquietanti e intimidazioni di gravità tale da generare un profondo stato di ansia e paura nella donna.

Non si tratta di un episodio isolato, ma di un fenomeno che esprime una dinamica di controllo e dominio, tipica delle relazioni abusive.

L’arresto è stato eseguito in ottemperanza alle procedure previste dal Codice Rosso, una normativa specifica introdotta per garantire una risposta più efficace e tempestiva nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il provvedimento mira a tutelare la sicurezza della donna e a interrompere la spirale di abusi.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari, con l’applicazione di un braccialetto elettronico, misura cautelare volta a monitorare costantemente i suoi spostamenti e a prevenire ulteriori contatti con la vittima.

L’utilizzo del braccialetto rappresenta un elemento aggiuntivo di sicurezza, ma evidenzia anche la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga servizi sociali, psicologi e operatori specializzati nel trattamento della violenza di genere, sia per la vittima che per il responsabile.

Questo caso, purtroppo, non è un’eccezione, ma un campanello d’allarme che evidenzia la necessità di rafforzare la prevenzione, promuovere la sensibilizzazione e garantire un supporto adeguato alle vittime, affinché possano denunciare gli abusi senza timore e vivere una vita libera dalla paura.

È fondamentale agire su più fronti, educando al rispetto, all’uguaglianza e alla responsabilità, per contrastare le radici profonde della violenza di genere.