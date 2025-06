Crotone, Incidente: Pedone Investito e Fuga. Indagini in Corso.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquilla comunità di Crotone, lasciando una persona di 68 anni gravemente ferita e sollevando un’inchiesta per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione alcolica. Un uomo di 51 anni, di nazionalità polacca, è finito ora nel mirino delle autorità, denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale.L’episodio, avvenutosi lungo una strada provinciale, ha visto il pedone di 68 anni travolto da un’autovettura. Invece di prestare assistenza immediata al ferito, il conducente ha accelerato, allontanandosi dal luogo dell’incidente senza soccorrere la vittima. Un atto che configura il reato di omissione di soccorso, severamente punito dalla legge italiana.Le indagini, prontamente avviate, si sono concentrate sull’identificazione del responsabile. Il contributo fondamentale di un testimone, la cui testimonianza si è rivelata cruciale, ha permesso ai Carabinieri di rintracciare e denunciare l’uomo di 51 anni.Parallelamente all’accusa di omissione di soccorso, all’indagato è contestata anche la guida in stato di ebbrezza. Un controllo alcolimetrico ha infatti rilevato un tasso superiore ai limiti consentiti, evidenziando una potenziale compromissione delle sue capacità di guida e suggerendo un possibile nesso causale con l’incidente. La combinazione di questi due reati aggrava ulteriormente la sua posizione.L’episodio solleva interrogativi importanti sull’importanza del senso civico e della responsabilità individuale, soprattutto in situazioni di emergenza. La rapida azione dei Carabinieri e la collaborazione di un cittadino testimone dimostrano come la vigilanza e la prontezza di intervento siano fondamentali per garantire la sicurezza stradale e la giustizia. L’inchiesta prosegue per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e per ricostruire le motivazioni che hanno spinto il conducente a fuggire, abbandonando la vittima in condizioni di grave pericolo. L’azione legale mira a quantificare l’entità dei danni fisici e morali subiti dall’uomo di 68 anni e a stabilire le responsabilità penali dell’indagato, auspicando un monito per l’intera comunità.