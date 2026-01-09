Crotone, Nuovi Equilibri: Criminalità in Calo, Svolta Sociale e Legalità

Sicurezza a Crotone: Un Cambiamento di Scenario e Nuove Strategie di Contrasto alla CriminalitàIl bilancio operativo 2025 dei Carabinieri di Crotone, presentato dal Colonnello Raffaele Giovinazzo, delinea un quadro complesso e in evoluzione, segnato da una riduzione dei reati complessivi, ma anche da nuove sfide e un cambiamento significativo nell’approccio alla lotta contro la criminalità organizzata.

I dati rivelano una diminuzione degli eventi denunciati rispetto all’anno precedente (4.316 nel 2025 contro 3.414 nel 2024), con l’Arma che ha gestito il 76% delle denunce, dimostrando un incremento dell’efficacia operativa.

La diminuzione dei reati predatori, in particolare dei furti (da 688 a 623), testimonia l’impatto di una strategia di prevenzione più incisiva, supportata da quasi quindicimila servizi esterni che hanno permesso di controllare un’ampia fetta della popolazione e un numero rilevante di veicoli.

L’attività repressiva, con 229 arresti e 1.209 indagati a piede libero, conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel perseguire i responsabili di attività illecite.

Particolarmente significativo è il contributo offerto dalle operazioni “Blizzard-Folgore” e “Saulo”, che hanno colpito duramente le dinamiche criminali radicate nei territori di Isola di Capo Rizzuto e Cirotano.

L’operazione “Saulo” emerge come un punto di svolta sotto il profilo sociale, poiché ha rivelato un fenomeno inedito: la collaborazione attiva e volontaria di importanti imprenditori locali contro le estorsioni e il racket.

Questo segnale di rottura, secondo il Colonnello Giovinazzo, rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al passato e simboleggia la possibilità di una nuova era di legalità e sviluppo.

L’azione dei Carabinieri, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio, non si è limitata alla repressione della criminalità organizzata, ma ha indagato anche su irregolarità nella gestione della cosa pubblica.

Sono stati svelati illeciti finanziari nel Comune di Savelli, con la distrazione di oltre tre milioni di euro, e scoperto un sistema di falsi corsi di formazione scolastica.

La rapida risoluzione dell’omicidio di Filippo Verterame, avvenuto ad agosto a Isola di Capo Rizzuto, con l’arresto di cinque persone, è un ulteriore esempio dell’efficacia del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine.

L’aumento dei casi di violenza di genere (da 86 nel 2023 a 132 nel 2025), pur rappresentando una criticità, viene interpretato positivamente come un aumento della consapevolezza e della propensione delle vittime a denunciare.

Parallelamente, si registra una diminuzione delle truffe agli anziani, grazie alle campagne informative capillari che coinvolgono parrocchie e centri di aggregazione, evidenziando l’importanza della sensibilizzazione della comunità.

L’attività di contrasto allo spaccio di droga, focalizzata nel centro storico di Crotone, ha portato a numerose indagini, arresti e segnalazioni, mentre la collaborazione con i Carabinieri Forestali ha permesso di individuare furti di risorse idriche e intervenire in numerosi incendi, proteggendo il patrimonio ambientale del territorio.

Il bilancio complessivo evidenzia un impegno costante e un’evoluzione strategica nella lotta alla criminalità, supportati da una crescente collaborazione da parte della comunità e da una maggiore attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione.