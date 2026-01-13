Crotone, Tentato Omicidio: Arrestati Due Sospetti, Indagini in Corso

Un’indagine complessa e ramificata, culminata in un’operazione di polizia in corso a Crotone, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui, sospettati di essere i responsabili di un brutale tentato omicidio avvenuto nel novembre precedente.

L’evento, che ha scosso la comunità locale, aveva come vittima un uomo precedentemente arrestato per accuse legate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sottolineando come il crimine e la criminalità organizzata possano intrecciarsi in dinamiche intricate.

La Squadra Mobile di Crotone, guidata da una meticolosa analisi degli elementi raccolti, ha collaborato strettamente con la Procura della Repubblica, magistratura rappresentata dal Procuratore Domenico Guarascio, per ricostruire la sequenza degli eventi e identificare i presunti esecutori del gesto violento.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, si fonda su un solido quadro probatorio, frutto di attività di indagine che hanno coinvolto intercettazioni telefoniche, pedinamenti e testimonianze.

Nell’ambito dell’operazione, sono in corso perquisizioni mirate nel quartiere Tufolo-Farina, l’area geografica teatro dell’aggressione.

L’obiettivo primario è la ricerca di armi da fuoco, presumibilmente utilizzate nell’atto criminale, e di sostanze stupefacenti, elemento che suggerisce un possibile collegamento tra il tentato omicidio e attività illecite preesistenti.

La presenza di droga, infatti, non solo rivela un contesto di degrado sociale, ma potrebbe anche indicare un movente legato alla competizione per il controllo del territorio e del mercato della droga.

La vittima, un uomo di 35 anni originario della Campania, era stata colpito da tre proiettili alle gambe, riportando ferite gravi che lo avevano reso necessario il trasferimento d’urgenza in un ospedale di Catanzaro, dove è stato sottoposto a interventi chirurgici d’urgenza.

L’arresto successivo, per possesso ingiustificato di hashish rinvenuto all’interno del suo veicolo, ha ulteriormente complicato il quadro, suggerendo una possibile connessione tra la sua posizione nel panorama criminale locale e l’aggressione subita.

L’azione di polizia, che riflette l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata e alla violenza, è un tassello importante in un contesto più ampio di contrasto alle attività illecite che affliggono la regione.

Ulteriori dettagli sull’indagine e sui moventi del tentato omicidio saranno forniti durante una conferenza stampa prevista a breve nella Questura, al fine di garantire la massima trasparenza e informare adeguatamente la cittadinanza.

L’operazione, inoltre, potrebbe portare a nuove scoperte e all’identificazione di ulteriori complici coinvolti nell’aggressione.