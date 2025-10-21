Curinga, ritrovato il corpo di Ferdinando Rossi: lutto e interrogativi.

La comunità di Curinga è scossa dalla tragica scoperta del corpo senza vita di Ferdinando Rossi, un uomo di settantaquattro anni, rinvenuto nelle acque di un canale adiacente a un’area florovivaistica nella zona marina del comune calabrese.

La scomparsa di Rossi, segnalata il pomeriggio precedente dal suo parroco, figura chiave nella sua routine spirituale e sociale, aveva immediatamente innescato un’operazione di ricerca complessa e sentita.

La denuncia del parroco, un evento di per sé denotativo di una rottura inattesa nella consuetudine, aveva mobilitato una vasta rete di soccorso, testimoniando la profonda integrazione dell’uomo nel tessuto sociale locale.

Immediatamente attivate, le operazioni di ricerca hanno visto il coinvolgimento del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, coadiuvato dai distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna, un’azione coordinata che ha testimoniato la gravità della situazione e la priorità data alla ricerca di un cittadino scomparso.

La scoperta dell’autovettura di Rossi, abbandonata in sosta lungo una via di Marina di Curinga, aveva rappresentato un punto critico nelle indagini, alimentando l’angoscia dei soccorritori e delle autorità.

Su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata formalmente attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa, un atto amministrativo che ha definito e intensificato le azioni successive, riconoscendo la necessità di un approccio sistematico e documentato.

Oltre ai vigili del fuoco, l’operazione ha visto la partecipazione attiva dei Carabinieri di Curinga, un presidio fondamentale per la sicurezza e l’ordine pubblico in una situazione emotivamente carica.

Il coinvolgimento del gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, operanti sotto la direzione del sindaco, ha dimostrato la resilienza e la capacità di risposta della comunità locale, mentre i volontari della Croce Rossa Italiana hanno fornito supporto logistico e assistenza emotiva ai familiari e agli operatori di soccorso.

Le ricerche, condotte incessantemente anche con l’ausilio di unità cinofile specializzate, hanno scandagliato l’area circostante, evidenziando l’impegno e la determinazione delle squadre di ricerca.

La scoperta del corpo, avvenuta ora, segna la conclusione di un’operazione complessa e dolorosa, lasciando un vuoto nella comunità e sollevando interrogativi che le autorità competenti dovranno ora affrontare, nel rispetto della dignità della vittima e nel tentativo di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo.

L’evento rappresenta un momento di lutto e riflessione per l’intera area, richiamando l’importanza della solidarietà e della vicinanza nei momenti di difficoltà.