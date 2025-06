Cutro, Gun Ufuk condannato: una sentenza definitiva per la tragedia

La sentenza definitiva della Corte di Cassazione sigilla un capitolo doloroso e complesso nella cronaca giudiziaria italiana, confermando la condanna a vent’anni di reclusione per Gun Ufuk, figura chiave tra gli scafisti responsabili del tragico naufragio del 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. La vicenda, impressa nella memoria collettiva per l’immane perdita di vite umane – novantaquattro persone, tra cui trentacinque minori, inghiottite dalle acque del Mediterraneo – si conclude con una pietra miliare che, seppur non lenendo il lutto, tenta di restituire dignità alle vittime e di punire i responsabili di una catena di eventi che hanno portato alla più grave tragedia umanitaria recente nel Mar Ionio.Il ricorso presentato dai legali di Ufuk è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte, sancendo la validità delle sentenze precedenti emesse dal giudice unico per le preliminari di Crotone e dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Questa decisione sottolinea la solidità dell’accusa, che ha ricostruito con precisione il ruolo di Ufuk nell’organizzazione e nella gestione della traversata. Oltre alla pena detentiva, la Corte ha imposto a Ufuk il risarcimento delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Salvatore Rossi, Gianfranco D’Ettoris, Roberto Stricagnoli e Massimiliano Manna, quest’ultimo in rappresentanza della Regione Calabria. Questo aspetto evidenzia l’importanza di riconoscere il danno subito dalle famiglie delle vittime e dalla comunità locale, che ha dovuto confrontarsi con un’emergenza di tale portata.Le accuse che hanno portato alla condanna di Gun Ufuk sono gravissime: naufragio colposo, un reato che implica la negligenza o l’inadempienza nei confronti della sicurezza delle persone a bordo; favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un crimine che alimenta il traffico di esseri umani; e morte come conseguenza di altro reato, un aggravante che sottolinea la gravità delle azioni intraprese.La sentenza definitiva di Ufuk si aggiunge a quelle già emesse nei confronti di altri quattro membri del gruppo di scafisti, condannati a pene variabili tra gli undici e i vent’anni di reclusione. Questo quadro complessivo dipinge un affresco di criminalità organizzata transnazionale che lucra sulla disperazione umana, sfruttando la vulnerabilità dei migranti in cerca di una vita migliore.La vicenda solleva interrogativi urgenti sulla necessità di rafforzare i controlli marittimi, di contrastare le reti di trafficanti che operano a livello internazionale e di garantire canali di immigrazione legale, sicuri e dignitosi. La tragedia di Cutro non può essere dimenticata; deve servire da monito per promuovere politiche migratorie più umane e responsabili, che mettano al primo posto la tutela della vita umana e il rispetto dei diritti fondamentali. La giustizia, pur con i suoi limiti, tenta di lenire il dolore e di cercare risposte in un contesto di profonda crisi umanitaria che affligge il Mediterraneo.