Digitalizzazione dei trasporti in Calabria: totem informativi per una mobilità più efficiente.

L’impegno per una mobilità regionale più efficiente e inclusiva si concretizza con l’avvio di un significativo progetto di digitalizzazione delle principali infrastrutture di trasporto calabresi.

In una regione spesso sfidata da problematiche legate all’accessibilità e all’informazione, l’installazione di 54 totem informativi presso autostazioni e nodi strategici rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione del sistema dei trasporti e un miglioramento tangibile dei servizi offerti alla cittadinanza.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione proficua tra il consigliere regionale Riccardo Rosa e l’assessore regionale Gianluca Gallo, nasce da un’esigenza sentita a livello locale, come testimonia l’impegno del coordinatore cittadino di Cosenza, Fulvio Campanaro, storico attivo nel panorama dei trasporti urbani.

La sua visione, focalizzata sull’importanza di un’informazione tempestiva e accurata, ha contribuito a plasmare una proposta che risponde a una reale necessità: fornire ai viaggiatori, residenti e visitatori, un accesso immediato a dati relativi a partenze, arrivi e collegamenti.

Questi nuovi totem non sono semplici pannelli informativi; essi incarnano un segnale di rinascita e accoglienza per la regione Calabria.

In un contesto in cui la percezione di arretratezza tecnologica può influire negativamente sull’immagine regionale, l’installazione di questi apparati moderni contribuisce a proiettare la Calabria verso il futuro, dimostrando un’attenzione concreta per le esigenze dei suoi abitanti e dei visitatori.

Il progetto, che va ben oltre la semplice gestione delle informazioni di viaggio, si inserisce in un più ampio disegno volto a rendere la regione più accessibile e funzionale.

La sua realizzazione testimonia l’importanza di un approccio partecipativo, che coinvolge attivamente le forze politiche locali e che si fa interprete delle richieste provenienti dal territorio.

L’impegno di Noi Moderati si rivela in questo modo coerente con i propri valori, che pongono al centro l’attenzione per i bisogni dei cittadini e la volontà di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

Si tratta di un investimento nel futuro della regione, un gesto concreto che mira a migliorare la qualità della vita di tutti i calabresi e a favorire un’immagine più positiva e dinamica della Calabria nel contesto nazionale e internazionale.

L’auspicio è che questo sia solo il primo passo di un percorso più ampio di innovazione e digitalizzazione del sistema dei trasporti regionali, in grado di rispondere alle sfide del futuro e di garantire a tutti i calabresi un servizio di mobilità sempre più efficiente e accessibile.