Discarica abusiva in Calabria: sequestro e indagini

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta e al sequestro di una discarica abusiva di vaste dimensioni nel cuore del cosentino, un’area di pregevole valore ambientale e paesaggistico.

L’impianto illegale, esteso per circa 5.000 metri cubi, è stato identificato grazie all’attenta sorveglianza condotta dalle Fiamme Gialle della Stazione Navale di Vibo Valentia, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Paola.

La discarica, insita lungo la linea di costa tirrenica, svolgeva una funzione di stoccaggio non autorizzata per rifiuti edili di varia natura, costituendo una violazione delle normative ambientali e un grave danno al territorio.

Gli investigatori hanno rilevato la presenza di considerevoli quantità di scarti speciali, classificati come non pericolosi, ma la cui gestione irregolare ha generato una significativa contaminazione potenziale del suolo e delle acque sotterranee.

L’ubicazione dell’impianto si rivela particolarmente grave, essendo situato all’interno di un’area gravata da vincolo paesaggistico, a brevissima distanza (entro i 300 metri) dalla linea di costa, una zona di particolare sensibilità ecologica e di pregio estetico.

Questa violazione aggrava ulteriormente la gravità del reato commesso, evidenziando una deliberata spoliazione del patrimonio naturale e culturale.

Le autorità militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area, del deposito di rifiuti e dei mezzi impiantati e utilizzati per l’attività illecita.

Sono state identificate e denunciate a piede libero le figure responsabili: il proprietario del terreno su cui insiste la discarica e il gestore dell’attività abusiva, entrambi ora destinati a rispondere penalmente per i reati ambientali commessi.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla capacità di controllo e di prevenzione di attività illegali nel territorio, richiamando l’attenzione sulla necessità di rafforzare i meccanismi di vigilanza e di applicazione delle normative ambientali.

La bonifica dell’area contaminata richiederà interventi complessi e costosi, e l’evento mette in luce la correlazione diretta tra reati ambientali, speculazione illegale e degrado del paesaggio, sottolineando la necessità di un impegno congiunto tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale per tutelare il patrimonio naturale e promuovere uno sviluppo sostenibile.

La vicenda si configura, inoltre, come esempio di come attività criminose ambientali possano sfruttare la complessità burocratica e la mancanza di controlli per generare profitti illeciti a danno dell’ambiente e della collettività.