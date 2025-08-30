Discarica illegale a Crotone: un macigno ambientale da rimuovere

Nella cintura urbana di Crotone, un’area precedentemente destinata a coltivazione, è stata rinvenuta una discarica illegale, un macigno ambientale che solleva urgenti interrogativi sulla gestione dei rifiuti e sulla persistenza di pratiche illegali nel territorio.

La scoperta, resa possibile dall’acuta sensibilità civica di un residente, ha portato i Carabinieri a intervenire, sequestrando un’estesa superficie di 380 metri quadrati, trasformata in un cumulo di scorie.

L’orrendo spettacolo rinvenuto non si limita alla mera presenza di rifiuti domestici.

Il deposito abusivo, caratterizzato da un’evidente mancanza di controllo e di rispetto per le normative ambientali, include una varietà di materiali che testimoniano una gestione irresponsabile dei beni di consumo: materassi esausti, simbolo di un obsolescenza programmata spesso non contrastata; passeggini danneggiati, testimonianza di un ciclo di vita breve e di un consumo rapido; abbigliamento usato in condizioni deplorevoli, spesso destinato a popolazioni bisognose ma finisce per contaminare il suolo; coperte e biancheria in stato di decomposizione, fonte di cattivi odori e potenziali focolai di malattie.

Questo ritrovamento non può essere considerato un evento isolato, bensì un sintomo di una più ampia problematica che affligge il territorio calabrese.

La persistenza di discariche abusive, spesso alimentate da traffici illeciti transfrontalieri, riflette una carenza di controlli efficaci, una debolezza nella prevenzione e una difficoltà nel contrastare fenomeni di criminalità organizzata che prospera sfruttando la vulnerabilità ambientale.

Le indagini in corso, condotte dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone, mirano a ricostruire la filiera di questo traffico illecito, identificando i responsabili di questa grave violazione alle norme ambientali e sanitarie.

L’accusa, a seconda delle responsabilità accertate, potrebbe spaziare dalla violazione del codice penale dell’ambiente alla fattispecie del traffico illecito di rifiuti.

È necessario che questa scoperta stimoli una riflessione più ampia a livello istituzionale e cittadino.

Servono investimenti mirati in sistemi di raccolta differenziata più efficienti, campagne di sensibilizzazione per promuovere un consumo più consapevole e una maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine, gli enti locali e le associazioni ambientaliste.

La tutela dell’ambiente non è solo una questione legale, ma un imperativo morale per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

Il sequestro della discarica abusiva è solo il primo passo di un percorso più lungo e complesso, che richiede l’impegno di tutti.