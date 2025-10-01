Domizi incontra i Carabinieri calabresi: un appuntamento per la sicurezza

Nella sede operativa del Comando Legione Carabinieri Calabria, a Catanzaro, si è tenuto un significativo incontro tra il Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, e una delegazione rappresentativa dei Carabinieri calabresi.

L’accoglienza è stata curata dal Generale di Brigata Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Calabria, in un contesto che ha visto la partecipazione attiva anche di esponenti delle associazioni professionali militari, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

L’occasione ha rappresentato un momento di riflessione e confronto, a pochi mesi dall’assunzione dell’incarico da parte del Generale Domizi, una figura di spicco nell’Arma dei Carabinieri, la cui carriera è costellata di prestigiosi comandi, tra cui la direzione della Scuola Ufficiali di Roma e la guida della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

La sua esperienza al servizio dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma testimonia una profonda conoscenza delle dinamiche operative e strategiche che regolano l’attività dell’Istituzione.

Il Generale Domizi ha espresso un vivo apprezzamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri che operano in una regione complessa, caratterizzata da sfide sociali ed economiche significative.

Ha riconosciuto il valore del loro lavoro, non solo in termini di risultati tangibili nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità, ma anche per la capacità di instaurare un rapporto di fiducia e ascolto con la popolazione, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e di appartenenza alla comunità.

Un pensiero commosso è stato dedicato ai caduti dell’Arma, simboli di sacrificio e dedizione al dovere, e un sentito ringraziamento è stato riservato alle famiglie dei militari, che quotidianamente sostengono i propri cari, condividendo con loro le fatiche e le rinunce che il servizio comporta, anche durante le festività e nelle ore notturne.

Il Comandante della Legione Calabria ha riconosciuto l’importanza di questo supporto familiare, fondamentale per garantire la continuità e l’efficacia dell’azione dell’Arma.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per rafforzare il legame tra il Comando Interregionale e le realtà operative sul territorio calabrese, ribadendo l’impegno a sostenere le iniziative volte a migliorare la sicurezza e a promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza.

In seguito all’incontro con il personale della Legione, il Generale Domizi ha incontrato le massime autorità istituzionali regionali e provinciali, consolidando il dialogo e la collaborazione a livello istituzionale.

L’evento sottolinea l’importanza del ruolo dell’Arma dei Carabinieri come pilastro fondamentale per la sicurezza e la coesione sociale in Calabria.