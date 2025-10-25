Esplosione a Lamezia: uomo grave, indagini sulle cause.

Un drammatico episodio ha scosso la quiete di Lamezia Terme questa mattina, quando un’esplosione di gas ha devastato un appartamento in via Saverio D’Ippolito, lasciando un uomo di settant’anni con gravissime ustioni.

La deflagrazione, di entità tale da provocare danni strutturali all’abitazione e scuotere il quartiere, ha immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento tempestivo del personale del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia è stato cruciale per la gestione dell’emergenza.

I Vigili del Fuoco, operando in condizioni di notevole pericolo, hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, mentre gli agenti di Polizia hanno iniziato le indagini per accertare le cause dell’incidente, escludendo a priori, almeno inizialmente, cause dolose.

La ricostruzione degli eventi si concentra ora sull’individuazione del punto di fuga del gas, analizzando l’impianto domestico e verificando la presenza di eventuali anomalie o obsolescenza dei componenti.

La complessità delle ferite riportate dall’uomo, che lamenta ustioni estese e profonde, ha reso necessario un trasferimento urgente verso un centro specializzato.

La decisione di trasportarlo al Centro Grandi Ustioni di Catania, struttura di eccellenza a livello nazionale per la cura di pazienti con lesioni gravi, testimonia la delicatezza e l’urgenza della situazione clinica.

Tale trasferimento, operato con un’ambulanza terrestre e successivamente con un elicottero per ottimizzare i tempi di percorrenza, è stato coordinato attentamente per garantire la massima assistenza e il monitoraggio continuo delle condizioni del paziente.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli impianti a gas domestici, un tema di crescente rilevanza a causa dell’invecchiamento del parco immobiliare e della necessità di interventi di manutenzione e adeguamento alle normative vigenti.

La prevenzione, attraverso controlli periodici da parte di tecnici qualificati e la sostituzione di vecchi componenti, si rivela fondamentale per evitare tragedie simili.

Si rende necessario un rafforzamento dell’informazione e della sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della sicurezza domestica, con particolare attenzione alle famiglie anziane e alle persone vulnerabili.

L’evento di Lamezia Terme rappresenta un monito severo e un’occasione per riflettere sulla necessità di una maggiore vigilanza e di una cultura della sicurezza più diffusa.