Estradizione in Italia: Arrestato Zandonella, svolta nell’operazione Millennium

L’estradizione dalla Spagna e il conseguente trasferimento in Italia di Geremia Zandonella, un ventinoveenne di presunta affiliazione con organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di stupefacenti, segna un importante passo avanti nell’operazione “Millennium”.

L’attività, condotta nel maggio precedente dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria sotto la direzione della Distrettuale Antimafia (DDA) reggina, aveva inizialmente portato all’arresto di numerosi soggetti, ma Zandonella era riuscito a eludere la cattura, trovandosi già sul territorio spagnolo al momento dell’esecuzione.

L’inchiesta, coordinata dai sostituti procuratori Giuseppe Lombardo, Stefano Musolino e Walter Ignazitto, si è configurata come un’indagine di ampio respiro, con il coinvolgimento complessivo di novantasette individui sospettati di ruoli diversificati all’interno di una complessa rete criminale.

La portata dell’indagine, che ha messo a fuoco collegamenti e dinamiche operative spesso oscurate, riflette la capacità di adattamento e la globalizzazione dei traffici illeciti.

La riapprensione di Zandonella è frutto di una complessa operazione di cooperazione internazionale.

L’unità I-Can del Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale ha svolto un ruolo cruciale, orchestrando un’attività info-operativa che ha coinvolto le autorità spagnole, a seguito di dettagliati report forniti dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria.

Questo esempio concreto dimostra l’importanza della collaborazione transnazionale per contrastare efficacemente il crimine organizzato, che opera al di là dei confini nazionali.

Le indagini hanno rivelato che Zandonella era inserito in una cellula criminale operante nell’area milanese, un nodo strategico per il narcotraffico, e che rispondeva all’autorità di Pasquale Zappia, anch’egli arrestato nell’ambito dell’operazione.

La localizzazione e l’arresto di Zandonella, e la sua successiva estradizione, rappresentano un elemento chiave per ricostruire la struttura gerarchica dell’organizzazione e per identificare ulteriori complici e finanziatori.

L’operazione “Millennium”, con il suo esito positivo, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai traffici illeciti e nella tutela della sicurezza pubblica, evidenziando come la cooperazione internazionale e l’analisi approfondita delle dinamiche criminali siano strumenti indispensabili per smantellare reti criminali sempre più complesse e ramificate.