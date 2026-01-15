Furto a Lamezia: arrestato con attrezzatura da scassinatore

Nella quiete notturna di Lamezia Terme, un’azione criminale ha interrotto la tranquillità, svelando un piano di furto complesso e meticolosamente preparato.

L’11 gennaio, alle prime luci dell’alba, una chiamata al 112 ha segnalato rumori concitati, paragonati a un’irruzione violenta, provenienti da via del Progresso, scatenando l’intervento dei Carabinieri.

L’obiettivo: Cantine Lento, prestigiosa azienda vinicola, e l’adiacente attività commerciale Splendidi e Splendenti, un bersaglio che suggeriva una conoscenza approfondita della zona e una valutazione dei rischi.

L’irruzione, orchestrata da almeno due individui, si è manifestata con il superamento del muro perimetrale delle Cantine Lento.

La rapidità e la determinazione dei malviventi, protetti da passamontagna, miravano a un colpo rapido e pulito, sfruttando l’oscurità come alleato.

Mentre uno dei due riusciva a dileguarsi nell’ombra, il secondo, un uomo di quarantadue anni residente a Lamezia, ha tentato una fuga rocambolesca, rifugiandosi in un cassonetto dei rifiuti, un tentativo di occultamento che si è rivelato vano.

L’arresto, successivo alla sua individuazione da parte dei militari dell’Arma, ha portato al ritrovamento di oggetti proventi del furto, tra cui le chiavi di un veicolo aziendale, un indizio che alimenta l’ipotesi di un’organizzazione più ampia e strutturata.

La perquisizione ha inoltre fatto luce sull’equipaggiamento utilizzato dai criminali: un kit da scassinatore completo di torce, grimaldelli, passamontagna e una ricetrasmittente, elementi che denotano una preparazione accurata e l’intenzione di operare in modo coordinato.

Il successivo sopralluogo dei Carabinieri ha rivelato l’entità del danno e la complessità del piano criminoso: il furto alle Cantine Lento ha comportato la sottrazione di denaro, la cui somma precisa è ancora in fase di quantificazione, e ha esteso la sua azione alle pertinenze dell’abitazione dei proprietari, dove sono stati sottratti arnesi da lavoro, tra cui un piccone e un martello demolitore elettrico.

Questi ultimi, paradossalmente, sono stati utilizzati per creare una breccia nel muro perimetrale di Splendidi e Splendenti, evidenziando un’azione mirata a colpire due obiettivi distinti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, sono ora focalizzate sull’identificazione e sulla cattura dei complici del 42enne arrestato, accusato di furto aggravato in abitazione e in attività commerciale.

La misura cautelare in carcere applicata dal Tribunale di Lamezia Terme testimonia la gravità dei fatti e l’urgenza di assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

Il caso solleva interrogativi sulla sicurezza delle aziende locali e sulla necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione e di controllo, in un contesto in cui la criminalità organizzata sembra costantemente alla ricerca di nuove opportunità per colpire.

L’evento, inoltre, evidenzia la complessità delle indagini e la necessità di unire le forze tra le istituzioni e le forze dell’ordine per contrastare efficacemente tali fenomeni.