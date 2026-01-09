Fuscaldo: Mareggiata in Arrivo, Ordine di Chiusura e Barriere Protetttive

L’amministrazione comunale di Fuscaldo, guidata dal sindaco Giacomo Middea, ha implementato un piano di prevenzione avanzato in risposta all’incombente evento meteo marino-costiero.

Un’ordinanza urgente ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare del lungomare, una misura precauzionale volta a garantire la sicurezza pubblica di fronte all’incalzante mareggiata che sta interessando il centro cosentino.

L’intervento, lungi dall’essere una reazione improvvisata, si inserisce in una strategia consolidata di gestione del rischio costiero, caratterizzata da un approccio proattivo e basato sull’analisi costante delle previsioni meteorologiche.

In particolare, l’allarme di criticità, diramato dalla Protezione Civile regionale per i giorni immediatamente successivi, ha innescato l’attuazione di protocolli ben definiti.

Oltre alla chiusura del lungomare, un’operazione complessa ha visto l’impiego di macchinari specializzati per la creazione di barriere protettive sulla spiaggia.

Queste strutture, realizzate tramite la modellazione artificiale di dune e l’accumulo strategico di sacchi di sabbia, mirano a mitigare l’impatto delle onde, riducendo al minimo l’erosione costiera e i potenziali danni alle infrastrutture.

La creazione di queste barriere non è solo una questione di protezione fisica; rappresenta un tentativo di riqualificare l’ecosistema dunale, favorendo la sua resilienza e la capacità di assorbire gli effetti delle mareggiate successive.

Il sindaco Middea ha sottolineato come questa risposta sia parte integrante di un impegno continuo volto a preservare il territorio e a tutelare la comunità.

L’intervento, oltre alla protezione diretta delle persone e delle proprietà, riveste un’importanza strategica per la salvaguardia del tracciato ferroviario, elemento vitale per la mobilità e l’economia locale.

Si tratta di un esempio concreto di come la sinergia tra l’amministrazione comunale, la Protezione Civile regionale e le competenze tecniche specializzate possa tradursi in un sistema di resilienza efficace, volto a contrastare gli effetti sempre più intensi e frequenti degli eventi meteorologici estremi, un problema che riflette le conseguenze del cambiamento climatico in atto.

L’amministrazione comunale, infatti, sta valutando investimenti a lungo termine per migliorare ulteriormente la protezione costiera, inclusi sistemi di monitoraggio avanzati e soluzioni basate su bioingegneria per favorire la naturale evoluzione delle difese naturali.