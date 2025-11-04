Gioia Tauro: Smascherato centro massaggi, arrestata per sfruttamento.

L’attività illecita, celata dietro la facciata di un centro massaggi a Gioia Tauro, ha subito un duro colpo grazie all’intervento dei finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro, che hanno portato a un arresto domiciliare per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Al centro dell’indagine, una cittadina cinese, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palmi, su impulso del procuratore Emanuele Crescenti.

L’indagine, protrattasi nel tempo, ha svelato un sistema sofisticato volto a eludere i controlli e a sfruttare vulnerabilità economiche e migratorie.

L’apparente attività di massaggio, pubblicizzata attraverso annunci online mirati, fungeva da copertura per un’organizzazione di prostituzione che coinvolgeva donne straniere.

L’appartamento, preso in locazione e gestito dall’indagata, rappresentava il fulcro di questa attività, fornendo uno spazio sicuro e discreto per gli incontri tra le donne e i clienti.

Il ruolo dell’indagata andava ben oltre la mera gestione dell’appartamento.

Essa si configurava come figura chiave nell’organizzazione, controllando i flussi comunicativi, rispondendo alle chiamate e fornendo istruzioni dettagliate per l’accesso alla location. Questo controllo capillare mirava a garantire la riservatezza del sistema e a minimizzare il rischio di intercettazioni o ispezioni.

L’indagata percepiva direttamente il compenso derivante dalle prestazioni sessuali prestate, consolidando il suo ruolo di beneficiaria principale dello sfruttamento.

La sua presenza, o meglio, la sua assenza sul territorio al momento dell’esecuzione dell’arresto, ha portato alla sua localizzazione e fermo in una struttura ricettiva a Roma, sottolineando la complessità logistica dell’organizzazione e la necessità di una ricerca accurata per assicurare i responsabili.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulle reti di sfruttamento della prostituzione, spesso intrecciate con dinamiche migratorie e criminalità organizzata, e sulla necessità di rafforzare la vigilanza e la cooperazione tra le forze dell’ordine per contrastare efficacemente tali fenomeni.

L’indagine pone l’accento sulla vulnerabilità delle donne straniere, spesso preda di promesse ingannevoli e costrette a condizioni di lavoro degradanti, e sulla responsabilità collettiva di proteggere i diritti umani e combattere lo sfruttamento sessuale.