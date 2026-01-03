Giornalisti-attori crotonesi: un tandem per l’inclusione e la storia.

L’impegno civile e artistico dei giornalisti-attori crotonesi si rinnova per il terzo anno, concretizzandosi in un gesto di generosità volto a promuovere l’inclusione e l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità visive.

Un contributo significativo, pari a circa 3.400 euro, è stato ufficialmente donato all’Associazione Nazionale dei Non Vedenti e Ipovedenti (ANPVI), destinato all’acquisto di un tandem speciale e alla realizzazione di un bassorilievo in braille per il parco archeologico di Capocolonna.

Il tandem, un’opera d’ingegno realizzata artigianalmente da Agar Bike di Prato, si distingue per la sua progettazione inclusiva.

Costruito in acciaio robusto, il mezzo presenta una doppia trasmissione che consente flessibilità nella pedalata, permettendo al passeggero di modulare il proprio ritmo senza interrompere l’andatura del compagno.

Questa caratteristica cruciale favorisce l’esperienza condivisa, rendendo l’attività ciclistica accessibile a persone con differenti capacità fisiche.

L’iniziativa, sostenuta dall’incasso delle commedie teatrali andate in scena nell’estate precedente, non si limita a un mero atto di beneficenza, ma si configura come un investimento nel tessuto sociale crotonese.

Il bassorilievo in braille, destinato ad arricchire l’esperienza sensoriale del parco archeologico di Capocolonna, permetterà alle persone non vedenti di “leggere” la storia e la bellezza del sito storico, superando una barriera comunicativa spesso insormontabile.

“Questo è un dono che ci permette di sognare un futuro di pari opportunità,” ha espresso Antonio Scalise, commissario dell’ANPVI di Crotone, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovano l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di iniziative locali volte a creare città più accessibili e accoglienti: a Mesoraca è stato avviato un progetto pilota per l’inclusione sociale, mentre a Crotone sono stati istituiti tavoli tecnici dedicati all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla creazione di percorsi sensoriali.

L’artigiano Michele De Luca, creatore del tandem, ha aggiunto un tocco di riflessione filosofica: l’esperienza del tandem, per sua stessa natura, evidenzia la necessità di collaborazione e sostegno reciproco, un monito a riconoscere l’importanza dell’altro.

Il tandem sarà gestito da Park’r’Ride- Bik Sharing, che lo metterà a disposizione gratuitamente dei soci ANPVI.

La possibilità di noleggio del tandem genererà ulteriori risorse per sostenere le attività istituzionali dell’associazione, creando un circolo virtuoso di inclusione e solidarietà.

L’iniziativa testimonia come l’arte, lo sport e l’impegno civile possano convergere per costruire una comunità più giusta e accessibile per tutti.