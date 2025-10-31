Girifalco, 48° anniversario: memoria e impegno contro la ‘ndrangheta

A Girifalco, nel segno della memoria e del rinnovato impegno, si è celebrato il 48° anniversario della tragica sciagura aerea che colpì il Monte Covello, strappando alla vita sei valorosi carabinieri.

La commemorazione, un momento di profonda riflessione e omaggio, ha visto la comunità locale e le istituzioni convergere attorno al ricordo di un evento che ha segnato indelebilmente la storia del territorio calabrese.

L’incidente, che si verificò il [inserire data precisa dell’incidente], vide precipitare nelle vicinanze di Rimitello un elicottero AB 205, impegnato in una delicata missione di ricognizione aerea.

L’attività, volta a monitorare aree particolarmente vulnerabili e insidiose, era finalizzata a contrastare le attività illecite perpetrate dalle organizzazioni criminali, in particolare le strutture di potere consolidate dalla ‘ndrangheta.

A bordo dell’aeromobile si trovavano figure di altissimo rango dell’Arma: il Generale di Corpo d’Armata Enrico Mino, Comandante Generale, la cui presenza testimoniava l’importanza strategica della missione, il Colonnello Francesco Friscia, il Tenente Colonnello Luigi Vilardo, il Tenente Colonnello Francesco Sirimarco, il Tenente Francesco Cerasoli e il Brigadiere Costantino Di Fede, tutti accomunati da un profondo senso del dovere e dalla dedizione al servizio.

La perdita di queste figure rappresentò una ferita profonda per l’Arma e per l’intera nazione.

La cerimonia, iniziata con una solenne celebrazione religiosa nella chiesa di San Rocco, è stata officiata dal Parroco Antonio De Gori, dal Parroco Paolo Calabretta e dal Cappellano militare Don Vincenzo Ruggiero, i quali hanno guidato i presenti in un momento di preghiera e di commozione.

Il loro intervento ha enfatizzato la dimensione spirituale del sacrificio compiuto dai carabinieri, sottolineando l’importanza della fede e della speranza di fronte all’avversità.

Numerose autorità hanno partecipato alla commemorazione, tra cui il Comandante Interregionale Carabinieri Culqualber, Generale Claudio Domizi, e il Comandante della Legione Calabria, Generale Riccardo Sciuto, affiancati da rappresentanti delle istituzioni civili e militari, nonché dai Sindaci di Girifalco e Amaroni.

La presenza delle massime cariche militari sottolinea l’importanza strategica dell’Arma dei Carabinieri e il suo ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.

Nel suo discorso, il Generale Sciuto ha commemorato il coraggio e l’abnegazione dei militari caduti, evidenziando come il loro sacrificio si sia compiuto nell’ambito di un’operazione di fondamentale importanza per contrastare la presenza e l’influenza delle organizzazioni criminali che affliggono la regione.

Ha inoltre ribadito il profondo legame di fiducia e stima che lega l’Arma dei Carabinieri alla popolazione locale, un rapporto costruito sulla base del reciproco rispetto e della condivisione di valori comuni.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di ricordo, ma anche un impegno rinnovato a onorare la memoria dei caduti, proseguendo con determinazione la lotta contro ogni forma di illegalità e promuovendo la cultura della legalità e della giustizia.

La cerimonia si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro e la tumulti, accompagnati dai labaro dell’Arma.