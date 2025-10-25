Halloween Sicuro: Sequestrati prodotti pericolosi a Reggio Calabria

L’operazione “Halloween Sicuro” condotta dalla Polizia Locale di Reggio Calabria ha messo in luce una grave violazione delle normative a tutela dei consumatori, smascherando un commercio gestito da un cittadino cinese e confiscando oltre 2500 articoli potenzialmente pericolosi.

L’intervento, concentrato nella periferia sud della città, ha evidenziato una preoccupante disattenzione per la sicurezza, soprattutto in relazione alla vulnerabilità del pubblico infantile.

L’attività di controllo, orchestrata dal Comandante Salvatore Zucco, ha portato alla scoperta di un vasto assortimento di prodotti destinati alla celebrazione di Halloween: maschere, cosmetici, gadget e tessuti ludici.

La merce sequestrata si caratterizzava per la flagrante assenza di etichettatura conforme ai requisiti europei (CE), un elemento che ne comprometteva la tracciabilità e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

La gravità della situazione è stata ulteriormente aggravata dalla constatazione che i prodotti, rivolti prevalentemente a bambini, mancavano di avvertenze chiare e dettagliate relative alle modalità d’uso e ai rischi potenziali.

L’analisi tecnica dei manufatti ha rivelato un difetto strutturale significativo: la facilità con cui componenti di piccole dimensioni si staccavano, creando un serio rischio di ingestione e, di conseguenza, di gravi conseguenze per la salute dei bambini.

Questo difetto, oltre alla violazione delle normative sulla sicurezza dei prodotti, solleva questioni di responsabilità del produttore e del distributore.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di frode commerciale, un reato che implica l’inganno del consumatore attraverso la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente pericolosi.

Parallelamente, sono state irrogate sanzioni amministrative per violazione del Codice del Consumatore, per un ammontare complessivo di 3.000 euro.

Queste sanzioni, pur rappresentando una risposta immediata, non escludono ulteriori provvedimenti legali a seguito di indagini più approfondite.

L’operazione non si è limitata all’aspetto commerciale.

In collaborazione con l’Ispettorato Provinciale del Lavoro, la Polizia Municipale sta conducendo un’indagine volta a verificare la regolarità delle assunzioni del personale impiegato nel negozio.

Questo controllo mira a garantire il rispetto delle normative sul lavoro, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute dei dipendenti, evidenziando un approccio integrato nella lotta contro pratiche commerciali illegali e sfruttamento del lavoro.

L’iniziativa sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di una collaborazione interistituzionale per tutelare la salute pubblica e garantire condizioni di lavoro dignitose.