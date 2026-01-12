Hydra: Sentenza Storica, 62 Condanne per Rete Mafiosa in Lombardia

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di portata storica nel cosiddetto “Hydra”, l’inchiesta che ha svelato una complessa e inedita convergenza di interessi criminali tra le principali organizzazioni mafiose italiane.

Il gup Emanuele Mancini, in un dispositivo letto nell’aula bunker del carcere di Opera, ha condannato con rito abbreviato 62 imputati, infliggendo pene che culminano nei 16 anni di reclusione per Massimo Rosi, figura di spicco della ‘ndrangheta considerata un elemento strategico nell’articolazione del sistema.

Il processo, che ha visto coinvolti complessivamente 145 individui, rappresenta un’eccezionale opportunità per comprendere l’evoluzione delle dinamiche mafiose e la loro capacità di adattarsi a nuovi contesti geografici ed economici.

L’inchiesta, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, ha fatto luce su una rete ramificata di rapporti, accordi e collaborazioni tra Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra, che operavano in Lombardia perseguendo obiettivi di natura prevalentemente economica: appalti pubblici, attività illecite nel settore dell’edilizia, gestione di esercizi commerciali e controllo del territorio.

Il riconoscimento dell’associazione mafiosa da parte del giudice Mancini sancisce l’esistenza di una struttura organizzativa stabile e gerarchica, caratterizzata da una precisa ripartizione dei ruoli e delle competenze, e finalizzata alla commissione di una serie di reati di vario genere.

La decisione, seppur frutto di un rito abbreviato, si fonda su un corposo apparato probatorio, che include non solo intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche dettagliate analisi finanziarie e, in alcuni casi, cruciali dichiarazioni di collaborazione con la giustizia.

La vicenda giudiziaria è stata preceduta da una fase preliminare tumultuosa, segnata da una decisione del gup Tommaso Perna che, nell’ottobre del 2023, aveva sollevato dubbi sulla legittimità di numerose misure cautelari, rigettando la maggior parte delle richieste.

Tale decisione, successivamente confermata in appello e presso la Corte di Cassazione, ha evidenziato la complessità di stabilire con certezza l’esistenza di un legame organico tra i diversi soggetti indagati e la loro partecipazione attiva all’associazione mafiosa.

Parallelamente al processo abbreviato, 45 imputati dovranno affrontare un giudizio più approfondito, consentendo una più ampia istruttoria probatoria.

Un ulteriore elemento significativo è rappresentato dai 11 imputati prosciolti nella fase preliminare, segno di un’analisi più distanziata e selettiva delle accuse mosse.

L’esito del “Hydra” non solo segna una vittoria per la magistratura e le forze dell’ordine, ma costituisce anche un monito per la società civile, evidenziando la necessità di vigilanza costante e di un impegno concreto nella lotta alla criminalità organizzata, soprattutto in regioni come la Lombardia, dove l’integrazione di strutture mafiose diversificate rappresenta una sfida complessa e in continua evoluzione.

La vicenda apre, inoltre, interrogativi sulla governance del territorio e sulla capacità delle istituzioni di prevenire e contrastare efficacemente l’infiltrazione mafiosa nell’economia legale.