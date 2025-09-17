Incendio a Crotone: Attacco alla Cooperativa Noemi, Segno di Tensione Sociale

L’incendio doloso che ha distrutto l’autovettura di Raffaella Angotti, presidente della cooperativa sociale Noemi, rappresenta un atto di aggressione che colpisce profondamente il tessuto sociale di Crotone e solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza di chi opera in prima linea a supporto delle fasce più vulnerabili.

L’episodio, verificatosi nel popoloso quartiere Tufolo, non è un semplice atto vandalico, ma un tentativo di intimidazione volto a minare il lavoro di una realtà che si dedica con impegno all’assistenza di minori, donne e famiglie, in particolare attraverso la gestione del centro antiviolenza “Udite Agar”.

La cooperativa sociale Noemi, attraverso i canali di comunicazione, ha denunciato l’accaduto, esprimendo vicinanza alla presidente Angotti e condannando con fermezza un gesto che rivela una preoccupante escalation di violenza.

L’atto, più che una perdita materiale, è un attacco al principio di solidarietà e alla capacità di una comunità di prendersi cura dei propri membri più fragili.

La cooperativa Agorà Kroton, in un gesto di profonda solidarietà, ha sottolineato come l’episodio colpisca l’intera comunità sociale, evidenziando la necessità di una risposta collettiva e di un impegno ancora maggiore a sostegno di chi si dedica al bene comune.

Il presidente Gregorio Mungari Cotruzzolà ha espresso fiducia nella capacità di Raffaella Angotti e degli operatori della Noemi di continuare il loro lavoro con la stessa dedizione e professionalità, rifiutando di cedere alla paura e scegliendo la via della resilienza e della collaborazione.

L’incendio dell’auto di Angotti si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione sociale e di crescenti forme di aggressione nei confronti di chi promuove i diritti umani e l’inclusione.

La comunità locale è chiamata a un’azione di supporto e protezione, rafforzando la rete di solidarietà e promuovendo un clima di rispetto e dialogo.

È fondamentale che le istituzioni competenti conducano un’indagine approfondita per individuare i responsabili e assicurare che siano chiamati a rispondere delle loro azioni, inviando un chiaro messaggio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza e intimidazione.

La risposta non può essere solo repressiva, ma anche preventiva, attraverso il potenziamento dei servizi di supporto psicologico e legale per le vittime di violenza e la promozione di iniziative di sensibilizzazione e educazione alla legalità.

L’episodio deve costituire un campanello d’allarme, un momento di riflessione collettiva per riaffermare i valori di giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti umani, pilastri fondamentali di una società civile e democratica.