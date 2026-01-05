Incendio a Rossano: auto distrutta, indagini sulle cause

Nel cuore della notte, un incendio di vaste proporzioni ha consumato un’Opel Zafira, veicolo intestato a un cittadino tunisino, scuotendo la quiete di una zona residenziale a Rossano, frazione del Comune di Corigliano-Rossano.

L’incendio, divampato intorno all’una del mattino, ha ridotto l’autovettura a un ammasso di rottami, generando fiamme alte e dense che hanno destato l’attenzione dei residenti e richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

L’equipaggio dei vigili, giunto rapidamente sul luogo dell’evento, ha prontamente affrontato le fiamme, lavorando con efficienza per domarle e prevenire un’estensione del rogo ad edifici circostanti.

La rapidità e la professionalità dell’intervento hanno permesso di contenere i danni a un’area limitata, mitigando potenziali rischi per l’incolumità pubblica.

Parallelamente all’attività di spegnimento, i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno avviato un’indagine accurata per determinare la causa dell’incendio.

L’analisi dei rilievi effettuati sul posto non ha finora portato all’individuazione di elementi certi che possano chiarire le origini del rogo, lasciando aperta la possibilità di un’origine dolosa.

L’episodio solleva interrogativi complessi che vanno al di là della semplice constatazione di un danno materiale.

La nazionalità del proprietario del veicolo, unita all’incertezza sulla natura delle cause, amplifica la necessità di un’indagine approfondita e imparziale, volta a escludere qualsiasi ipotesi di atto vandalico o di deliberata aggressione.

Le autorità competenti stanno esaminando attentamente ogni dettaglio, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali tracce che possano fornire indizi utili per identificare i responsabili, qualora l’incendio si rivelasse di natura criminale.

La comunità locale, intanto, si interroga sull’accaduto, esprimendo preoccupazione per un evento che mina il senso di sicurezza e convivenza pacifica.

La vicenda, pertanto, richiede un’attenzione particolare, al fine di garantire che la verità emerga e che i colpevoli, se presenti, siano assicurati alla giustizia.