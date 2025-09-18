Incendio a Santa Domenica Talao: emergenza e evacuazioni

Un’emergenza ambientale di notevole entità sta colpendo il territorio del comune di Santa Domenica Talao, con un vasto incendio boschivo in rapida propagazione sviluppatosi nelle prime ore della mattinata.

L’evento, alimentato da condizioni meteorologiche avverse e da una combinazione di fattori ambientali, rappresenta una seria minaccia per la sicurezza della comunità e l’integrità dell’ecosistema locale.

Nonostante, al momento, non siano stati segnalati feriti o danni diretti a infrastrutture abitative, la gravità della situazione ha reso necessaria la preventiva evacuazione degli istituti scolastici, misura precauzionale volta a garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente, pur in assenza di un rischio immediato per gli edifici.

Un elemento critico è rappresentato dall’interruzione temporanea della Strada Provinciale 3, arteria vitale per la connessione tra il centro abitato e la costa, un provvedimento imposto per la salvaguardia di un distributore di carburante situato lungo il tracciato, cruciale per le operazioni di soccorso.

Le fiamme, spinti da venti impetuosi, stanno mettendo a rischio la sicurezza di abitazioni private e di impianti produttivi, compromettendo la vitalità economica del territorio.

La difficoltà di controllo dell’incendio è esacerbata dalla presenza di vaste aree di terreno incolto, che fungono da combustibile aggiuntivo e ostacolano l’accesso alle squadre di terra.

L’aria, densa di fumo acre, sta causando disagi respiratori alla popolazione e riducendo drasticamente la visibilità, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento.

Le forze impegnate nell’emergenza includono vigili del fuoco, supportati da un elicottero per il ricognizione aerea e il coordinamento delle operazioni, personale specializzato di Calabria Verde, responsabile della gestione del patrimonio forestale regionale, e volontari dell’organizzazione di Protezione Civile Falchi del Pollino, attivi sul territorio.

Si attende con urgenza l’intervento di aerei antincendio Canadair, dotati di capacità di scarico d’acqua su vasta scala, per supportare gli sforzi terrestri e contenere la progressione delle fiamme.

L’incendio non solo rappresenta una sfida immediata per le squadre di soccorso, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla gestione del territorio, sull’importanza della prevenzione incendi attraverso la manutenzione delle aree boschive e sulla necessità di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, che rendono sempre più frequenti e intense le emergenze ambientali.

La ricostruzione post-incendio richiederà un impegno collettivo e un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, comunità locali e attori economici, per ripristinare l’equilibrio ecologico e sociale del territorio colpito.