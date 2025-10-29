Incendio all’auto di Santoro: Indagini concluse, due persone sotto inchiesta

L’incendio che ha colpito l’auto di Claudia Santoro, dirigente del settore Bilancio del Comune di Vibo Valentia, ha innescato un’indagine complessa che ha portato all’identificazione e alla contestazione a due individui, presunti responsabili dell’atto intimidatorio.

La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, attraverso un’articolata attività investigativa, ha notificato ai due un avviso di garanzia, concludendo formalmente le indagini preliminari.

Le accuse contestate includono l’incendio doloso e reati connessi all’intimidazione, suggerendo un legame diretto tra il gesto violento e le responsabilità professionali assunte dalla dirigente comunale.

L’inchiesta, condotta con rigore metodologico, ha visto la sinergia operativa tra i Carabinieri della Stazione di Vibo Marina e la Polizia Locale, elementi chiave per la ricostruzione dettagliata della sequenza degli eventi.

Gli investigatori hanno impiegato tecniche avanzate, basate sull’analisi forense di riprese di sistemi di videosorveglianza e sulla geolocalizzazione dei dati telefonici, per tracciare i movimenti e identificare i veicoli coinvolti.

Questa analisi ha permesso di risalire all’auto utilizzata per avvicinarsi all’abitazione della Santoro e successivamente appiccare le fiamme, rivelando dettagli cruciali per l’identificazione dei presunti autori.

Al di là della mera identificazione dei veicoli, l’indagine ha fatto ricorso a controlli mirati sul territorio, estrapolando informazioni e raccogliendo elementi di prova che hanno corroborato le prime ipotesi investigative.

Questo approccio integrato, che combina l’analisi digitale con le tradizionali tecniche di indagine sul campo, ha permesso di ricostruire un quadro preciso delle dinamiche dell’atto intimidatorio e di collegarlo all’ambito professionale della dirigente comunale.

L’accusa, ancora da definire in sede giudiziaria, solleva interrogativi rilevanti sul clima di intimidazione che può gravare su figure apicali della pubblica amministrazione, in particolare quando queste sono impegnate in processi decisionali complessi e potenzialmente impopolari.

L’episodio, oltre a costituire una grave violazione di legge, rappresenta una minaccia alla libertà di azione e all’impegno civile, elementi fondamentali per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

L’indagine è ora in una fase delicata, in attesa di ulteriori sviluppi e di un confronto con la difesa dei presunti responsabili, al fine di accertare la verità dei fatti e garantire la piena attuazione dei principi di legalità e giustizia.