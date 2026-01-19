Incendio colposo a Cutro: indagini sull’uomo che ha dato fuoco alla sterpaglia.

La comunità di Cutro è stata scossa da un episodio di grave imprudenza che ha visto coinvolto un uomo di 53 anni, ora al centro di un’indagine condotta dai Carabinieri locali.

L’uomo è sospeso di aver provocato un incendio di sterpaglie, un evento potenzialmente devastante soprattutto in un contesto ambientale come quello crotonese, caratterizzato da una fitta vegetazione e da un clima spesso soggetto a periodi di siccità.

L’innesco del rogo, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe derivato dalla volontà dell’uomo di smaltire un considerevole ammasso di vegetazione secca.

La scelta del luogo, in prossimità di una strada provinciale, ha aggiunto un elemento di pericolo significativo, esacerbato dalle condizioni atmosferiche del giorno: un vento insistente, noto per la sua capacità di propagare rapidamente le fiamme e di trasformare un piccolo incendio in un’incendio di vaste proporzioni.

L’imprudenza dell’azione ha avuto immediate conseguenze.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla quantità di materiale combustibile, si sono propagate con rapidità, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori, con un tempestivo e professionale lavoro, sono riusciti a contenere e spegnere l’incendio, evitando che si estendesse a zone più ampie e causasse danni ulteriori a proprietà private o, peggio ancora, a infrastrutture cruciali.

L’episodio solleva una serie di riflessioni sulla responsabilità individuale e sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla gestione della vegetazione, soprattutto in aree a elevato rischio incendiario.

La siccità prolungata, l’aumento delle temperature e la difficoltà di accesso all’acqua per l’irrigazione, amplificano il potenziale distruttivo di un gesto apparentemente banale.

L’accusa di incendio colposo, contestata all’uomo, evidenzia la gravità della situazione e sottolinea l’importanza di una cultura della prevenzione e della corretta gestione del territorio.

Le indagini proseguono per accertare con precisione le motivazioni alla base dell’azione e per verificare eventuali violazioni alle normative in materia di prevenzione incendi.

Questo episodio serve da monito per l’intera comunità, ricordando che la salvaguardia del territorio è una responsabilità condivisa e richiede un impegno costante e vigile.