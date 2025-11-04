Inchiesta Hydra: svolta con le dichiarazioni di Scarface

L’inchiesta Hydra, un’indagine complessa e di ampio respiro che mira a svelare le intricate dinamiche di una presunta alleanza criminale transregionale, ha subito un’importante svolta.

Il giudice per le udienze preliminari (GUP) di Milano, Emanuele Mancini, ha accolto la richiesta della DDA, guidata dai procuratori Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, autorizzando l’ammissione a processo di sei verbali di interrogatorio e relativi atti probatori forniti da William Alfonso Cerbo, alias “Scarface”, il collaboratore di giustizia chiave nell’ambito del procedimento.

L’accoglimento della richiesta rappresenta un elemento cruciale per l’avanzamento del processo, che si preannuncia di cruciale importanza per comprendere la portata e l’organizzazione di un sistema mafioso radicato in Lombardia, capace di aggregare risorse e competenze provenienti da Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra.

L’inchiesta Hydra non si limita a indagare su singoli episodi di criminalità, ma si propone di ricostruire un’architettura complessa di relazioni e accordi, volta a garantire l’illecito predominio mafioso in diversi settori economici.

Le dichiarazioni di Cerbo, depositate tra settembre e ottobre, forniscono dettagli significativi sul suo ruolo di “collettore economico” per il clan Mazzei di Catania, agendo come ponte tra la criminalità organizzata catanese e il tessuto economico milanese.

Il quadro emergente rivela un ventaglio di attività illecite che si estendono dal traffico di stupefacenti all’usura, dal recupero crediti forzato all’estorsione, fino a investimenti illeciti in settori strategici come aziende, cliniche e costruzioni.

Le dichiarazioni di Cerbo, pur contenendo parti omesse per tutelare indagini in corso, offrono spunti rilevanti su conflitti interni tra diverse organizzazioni criminali, dettagli su omicidi, tra cui quello del boss catanese Gaetano Cantarella (presumibilmente legato a un modus operandi chiamato “lupara bianca”) e indizi sulla presenza di presunte figure di infiltrazione all’interno delle forze dell’ordine.

L’udienza preliminare, divisa in filone abbreviato (per 77 imputati) e tranche ordinaria, prosegue con tempistiche ben definite.

La requisitoria della DDA è prevista per l’11 e il 13 novembre, mentre le difese avranno la parola il 17 e il 28 novembre.

La data del 28 novembre è stata inoltre fissata per la discussione della tranche ordinaria, dove il giudice si riserva di esprimere un parere sull’ammissione degli atti.

L’elenco degli imputati, che conta ben 146 persone, testimonia la vastità dell’indagine e la complessità dei rapporti intercriminali da chiarire.

La diversità delle strategie difensive adottate – abbreviato, udienza preliminare e patteggiamento – riflette la varietà di posizioni e responsabilità che emergono dalle accuse formulate.

L’inchiesta Hydra, dunque, si appresta a un confronto giudiziario di notevole portata, con implicazioni potenzialmente significative per la lotta alla criminalità organizzata e per la tutela della legalità nel territorio lombardo.