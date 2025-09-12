Incidente in officina: operaio grave, soccorso con elisoccorso

Un grave incidente ha scosso la comunità di Corigliano-Rossano, area urbana in espansione e fulcro industriale della Val Lauria.

Un professionista, proprietario e gestore di un’officina specializzata in elettromeccanica, ha subito lesioni serie durante attività di manutenzione su un complesso sistema motore.

L’episodio, avvenuto all’interno del suo laboratorio, ha visto il coinvolgimento di un motore di notevoli dimensioni, le cui cause del crollo e conseguente impatto sull’uomo sono attualmente oggetto di indagine.

La dinamica precisa dell’incidente – che potrebbe essere legata a un cedimento strutturale, a un errore procedurale o a una combinazione di fattori – è al vaglio delle autorità competenti.

La gravità delle ferite riportate dall’operaio ha reso necessario l’intervento immediato del personale sanitario.

La complessità della situazione e la necessità di un trasporto rapido per garantire le cure adeguate hanno determinato la scelta di un intervento aereo.

Un elisoccorso, coordinato con la centrale operativa del 118, è stato fatto convergere sul luogo dell’incidente, atterrando in un’area di sosta adiacente a un supermercato, scelta strategica per minimizzare l’impatto sul traffico e agevolare le operazioni di soccorso.

Oltre all’assistenza immediata al ferito, le indagini si concentrano ora sulla ricostruzione completa dell’accaduto, con particolare attenzione alla verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Si valuteranno le procedure di sollevamento e movimentazione dei macchinari, l’adeguatezza delle attrezzature di supporto, la formazione specifica del personale e la presenza di eventuali fattori di rischio non identificati.

L’obiettivo è non solo accertare le responsabilità, ma soprattutto rafforzare le misure di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano, tutelando la sicurezza e il benessere dei lavoratori del territorio.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla gestione della sicurezza in ambienti di lavoro complessi e sull’importanza di una cultura della prevenzione radicata in ogni realtà professionale.