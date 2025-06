Laboratorio illegale di copie: scoperta rete di contraffazione online

A Reggio Calabria, un’indagine inattesa, innescata da un’attività di monitoraggio delle piattaforme social, ha portato alla luce un sofisticato sistema di produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti. L’operazione, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito di un più ampio piano di contrasto alla contraffazione, all’industria illecita e all’abusivismo commerciale, ha svelato un vero e proprio laboratorio di produzione “chiavi in mano” per la creazione di prodotti destinati al mercato online.L’inchiesta, scaturita dall’analisi di un profilo TikTok collegato ad un sito web dedicato alla vendita di accessori per smartphone, cavi di ricarica e auricolari, ha rivelato un’infrastruttura ben più complessa di una semplice attività di rivendita. L’attività investigativa ha evidenziato la disponibilità, da parte del presunto responsabile, di strumentazione di elevato pregio tecnologico, configurando un vero e proprio “opificio” specializzato nella contraffazione.L’ispezione, autorizzata dal Procuratore della Repubblica, Giuseppe Lombardo, ha permesso di identificare locali adibiti alla produzione, comprensivi di un’area espositiva informale, probabilmente destinata a mostrare i prodotti finiti. L’arsenale tecnico rinvenuto è impressionante: plotter ad alta precisione, presse a caldo per la realizzazione di timbri e decorazioni, incisori laser capaci di replicare loghi e disegni complessi, stampanti 3D per la creazione di componenti e custodie personalizzate, cucitrici industriali per la confezione di accessori tessili, e ricamatrici per l’applicazione di loghi. La combinazione di queste tecnologie ha consentito la produzione di repliche quasi perfette di articoli di lusso, bypassando i controlli di qualità e le protezioni dei marchi originali.Il sequestro ha portato alla luce un considerevole quantitativo di merce contraffatta, comprensiva di custodie per smartphone, cinturini per smartwatch, auricolari (AirPods), e “back skin” – adesivi protettivi per smartphone – tutti recanti marchi iconici di aziende leader nel settore del lusso e della tecnologia: Apple, Dior, Gucci, Prada, Nike, Louis Vuitton. Ma l’aspetto più significativo è stato il rinvenimento di 1.400 custodie per cellulari “vergini”, pronte per essere personalizzate con i loghi contraffatti, a testimonianza della capacità produttiva dell’organizzazione e del potenziale di espansione del business illecito.L’operazione sottolinea come la crescente sofisticazione delle tecnologie digitali, come TikTok e la stampa 3D, stia facilitando la creazione e la distribuzione di prodotti contraffatti, rendendo sempre più complesso il lavoro delle forze dell’ordine e richiedendo un approccio investigativo innovativo e mirato, capace di intercettare le nuove dinamiche del mercato illegale. Il caso solleva inoltre interrogativi sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra autorità di controllo, piattaforme social e aziende danneggiate per contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione e proteggere il valore dei marchi originali.