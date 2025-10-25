Lamezia, omicidio Torcasio: lunedì udienza sul fermo di Colelli

Lunedì si aprirà una fase cruciale nell’inchiesta relativa alla tragica scomparsa di Emiliano Torcasio, 52 anni, autista di Lamezia Terme, brutalmente assassinato nella notte tra giovedì e venerdì nella zona di Ginepri.

Pasquale Colelli, 30 anni, disoccupato, si è costituito alle autorità, ponendo fine a una caccia all’uomo partita in seguito alla scoperta del corpo senza vita, riverso in una pozza di sangue, vittima di un’efferata aggressione culminata in un tragico epilogo.

L’udienza di convalida del fermo, dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lamezia, rappresenterà il primo atto formale di questa nuova fase procedurale.

Le indagini, condotte con rigorosa meticolosità dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme sotto la direzione del sostituto procuratore Vincenzo Quaranta, si concentrano ora sull’irruzione nel complesso, intricato e potenzialmente oscuro, del movente.

L’omicidio, caratterizzato da una violenza inaudita – decine di ferite lacero-taglianti che hanno colpito diverse aree del corpo, con particolare virulenza al collo e al volto – suggerisce una dinamica passionale, o forse un conflitto latente sfociato in un atto di impulsività estrema.

L’esecuzione di una perizia autoptica sul corpo della vittima si rivelerà fondamentale per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, individuare il tipo di arma utilizzata e, auspicabilmente, fornire indizi utili a chiarire le ragioni che hanno portato a tanto orrore.

I due uomini, Torcasio e Colelli, erano legati da un rapporto preesistente, un legame che, almeno in apparenza, si è manifestato la sera del giovedì, quando hanno trascorso del tempo insieme in un bar cittadino.

Successivamente, si sono allontanati, presumibilmente in direzione del lungomare lametino, teatro dell’omicidio.

La ricostruzione di ciò che è accaduto in quel tragitto, quella lacuna temporale che separa la partenza dal bar fino alla scoperta del corpo, costituisce il fulcro delle indagini.

Gli inquirenti, attraverso la raccolta di testimonianze, l’analisi di eventuali telecamere di sorveglianza e la verifica di tabulati telefonici, si apprestano a scavare a fondo in quelle ore oscure, alla ricerca di indizi che possano svelare la verità.

La comprensione della relazione tra Torcasio e Colelli, l’analisi dei loro comportamenti e delle loro interazioni, si prefiggono di gettare luce sulle motivazioni che hanno condotto a questo tragico, inaspettato e doloroso evento.