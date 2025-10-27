Legalità e Futuro: Dialogo tra Giovani e Istituzioni in Calabria

Costruire il Futuro: Legalità, Sviluppo e il Ruolo Chiave delle Nuove GenerazioniUn dialogo cruciale si è sviluppato a Catanzaro, al Teatro Comunale, nell’ambito dell’iniziativa “Semi di legalità – Cultura e sviluppo per il futuro del territorio”, promossa dalla Cisl Magna Grecia.

L’evento ha visto protagonisti gli studenti delle classi quinte di tre istituti superiori, coinvolti in una riflessione congiunta che mira a intrecciare il tessuto sociale, educativo ed economico del territorio calabrese.

L’incontro ha rappresentato un’occasione unica per stimolare un confronto diretto tra le nuove generazioni e figure di riferimento delle istituzioni, del mondo giudiziario e del tessuto produttivo.

A dialogare con gli studenti, i Procuratori della Repubblica di Napoli e Catanzaro, Nicola Gratteri e Salvatore Curcio, hanno offerto la loro esperienza, arricchendo il dibattito con prospettive inedite.

La presenza dell’Arcivescovo di Catanzaro, mons.

Squillace, e del suo delegato, mons.

Claudio Maniago, ha contribuito a infondere un senso di responsabilità collettiva e spirituale, mentre il Questore Giuseppe Linares, unitamente a rappresentanti di Guardia di Finanza, Carabinieri, DIA e Camera di Commercio, ha fornito una panoramica completa delle sfide e delle opportunità che attendono il territorio.

Nicola Gratteri ha enfatizzato l’importanza vitale del contatto diretto con gli studenti, sottolineando come questi incontri, lungi dall’essere un mero adempimento formale, rappresentino un investimento prezioso nel futuro.

Ha osservato come i giovani siano profondamente recettivi, assorbendo sia gli aspetti positivi che quelli negativi della realtà circostante, e ha raccontato di aver incontrato molti che hanno attribuito la scelta del proprio percorso di vita a esperienze simili.

Questo sottolinea il potenziale trasformativo di un dialogo aperto e onesto.

Salvatore Curcio ha poi aggiunto una prospettiva complementare, evidenziando come l’opportunità di confrontarsi con i ragazzi sia particolarmente significativa in un contesto sociale spesso caratterizzato dalla carenza di tempo a disposizione delle famiglie.

Un dialogo costruttivo offre agli studenti gli strumenti per sviluppare una coscienza critica e prendere decisioni consapevoli, sia a livello personale che collettivo, comprendendo appieno le implicazioni delle proprie azioni nel contesto in cui vivono.

Daniele Gualtieri, segretario generale della Cisl Magna Grecia, ha delineato il cuore pulsante dell’iniziativa: la creazione di una rete solida e collaborativa che coinvolga magistratura, istituzioni, mondo dell’impresa e scuola.

Il sindacato si propone come elemento catalizzatore, un ponte tra il sistema formativo e il mondo del lavoro, riconoscendo come fattore critico la necessità di allineare le competenze offerte con le reali esigenze del mercato.

Il territorio, pur non soffrendo di una carenza generale di opportunità lavorative, si trova a fronteggiare una disconnessione tra la domanda di personale e l’offerta di competenze specialistiche.

Ridurre questo divario rappresenta un imperativo strategico per favorire la permanenza dei giovani in Calabria, offrendo loro prospettive di crescita professionale e personale.

L’iniziativa mira a seminare un futuro di legalità e sviluppo sostenibile, ancorato ai valori dell’etica, della responsabilità sociale e dell’innovazione.