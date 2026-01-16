Legalità in Calabria: studenti protagonisti di un progetto innovativo

Un’iniziativa di educazione alla legalità per i giovani calabresi: un percorso condiviso tra Istituzioni e studentiLa Prefettura di Catanzaro ha dato il via a un’importante iniziativa di educazione alla legalità, denominata “Stato, Cittadini e Studenti”, rivolta agli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado della provincia.

Il progetto, frutto di una sinergia operativa tra Prefettura, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Calabria 2 Catanzaro), Ufficio Scolastico Regionale, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, mira a formare cittadini consapevoli e responsabili.

L’obiettivo primario è promuovere una profonda comprensione della legalità, soprattutto in relazione ai rischi legati alla contraffazione.

L’iniziativa non si limita a spiegare le norme, ma si propone di far comprendere ai giovani l’impatto delle loro scelte di consumo, evidenziando come l’acquisto di prodotti contraffatti alimenti fenomeni di sfruttamento, evasione fiscale, criminalità organizzata e mettano a rischio la salute pubblica.

Il progetto si articola in nove incontri, che si svolgeranno tra febbraio e aprile 2026, coinvolgendo istituti dislocati in diverse aree della provincia: Ferrari (Chiaravalle), Istruzione Superiore (Sersale), Rambaldi De Fazio (Lamezia Terme), Perri Pitagora (Lamezia Terme), Montepaone, Convitto Galluppi (Catanzaro), Galileo Galilei (Lamezia Terme), Liceo Galluppi (Catanzaro) e Sellia Marina.

Ogni incontro sarà strutturato in tre fasi: un’introduzione dedicata alla presentazione delle Istituzioni coinvolte e delle loro rispettive funzioni, un approfondimento tematico incentrato sui rischi della contraffazione e dei traffici illeciti, e infine un dibattito aperto con gli studenti per favorire la partecipazione attiva e lo sviluppo di un pensiero critico.

Al termine del percorso formativo, gli studenti saranno invitati a esprimere la loro comprensione dei temi trattati attraverso elaborati creativi – video, spot, opere grafiche – che verranno presentati in un evento conclusivo presso la Prefettura.

I lavori di maggior pregio saranno premiati con un’esperienza formativa unica: la possibilità di trascorrere una giornata operativa presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l’aeroporto di Lamezia Terme, osservando da vicino le attività di controllo e contrasto alle attività illecite.

Il prefetto Castrese De Rosa ha sottolineato come l’iniziativa, in linea con altri progetti recentemente avviati, ponga al centro il mondo studentesco, rappresentando un passo fondamentale per la costruzione di una cittadinanza più consapevole e responsabile.

Educare alla legalità significa aiutare i giovani a comprendere non solo le regole, ma soprattutto il valore delle scelte quotidiane, promuovendo un consumo legale e consapevole.

Pierpaolo Trapuzzano, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha evidenziato l’impegno dell’Agenzia nella sensibilizzazione dei giovani sulla lotta alla contraffazione.

Ogni anno, l’Agenzia promuove numerose campagne di sensibilizzazione, con particolare attenzione all’uso di tecnologie avanzate e sistemi basati sull’intelligenza artificiale per tutelare la salute e gli interessi dei cittadini, sia come consumatori che come produttori.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare gli studenti alle Istituzioni, demistificandone il ruolo e favorendo un rapporto di fiducia e collaborazione.

In conclusione, il progetto “Stato, Cittadini e Studenti” si configura come un’azione concreta e innovativa per promuovere la legalità e la responsabilità tra i giovani calabresi, rafforzando il senso civico collettivo e formando cittadini consapevoli e attivi.