Linea Catanzaro-Melito riaperta: controlli dopo il terremoto.

La circolazione ferroviaria sulla tratta Catanzaro-Melito, interrotta preventivamente tra Roccella e Melito, è stata ripristinata a partire dalle ore 12:50.

L’interruzione, gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), era stata disposta come misura di sicurezza in seguito a una significativa scossa sismica che ha investito la regione con epicentro nel Mar Ionio.

La decisione di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario riflette l’impegno costante di RFI nei confronti della sicurezza dei passeggeri e dell’integrità dell’infrastruttura.

Un terremoto, anche se di magnitudo moderata, può indurre sollecitazioni inaspettate sulle strutture ferroviarie, compromettendone la stabilità e la sicurezza.

Le vibrazioni sismiche, infatti, propagandosi attraverso il terreno, possono influenzare la geometria dei binari, la stabilità dei rilevati (la struttura di terra che sostiene i binari) e lo stato dei ponti e delle gallerie presenti lungo la linea.

La verifica dello stato della linea, eseguita da squadre specializzate di ingegneri e tecnici ferroviari, ha avuto lo scopo di accertare l’assenza di danni strutturali significativi.

Tale ispezione ha compreso controlli visivi dettagliati, misurazioni della geometria dei binari con strumenti di precisione e, potenzialmente, esami non distruttivi per valutare lo stato delle fondazioni e delle opere d’arte.

La ripresa della circolazione testimonia che i controlli hanno confermato la piena sicurezza dell’infrastruttura, permettendo il ripristino del servizio per i pendolari e per i trasporti di merci.

L’evento sottolinea l’importanza cruciale della preparazione e della resilienza delle infrastrutture ferroviarie italiane, soprattutto in regioni sismicamente attive.

RFI, in tali contesti, adotta protocolli specifici per la gestione delle emergenze sismiche, integrando la verifica post-evento con un continuo monitoraggio delle condizioni della linea e con interventi di manutenzione preventiva mirati a mitigare i rischi sismici.

Il ripristino rapido del servizio è un obiettivo primario, bilanciato con l’imperativo di garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti.