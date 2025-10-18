Lutto nell’Arma: il Sindaco Voce esprime cordoglio e vicinanza.

Ieri, un lutto ha colpito l’Arma dei Carabinieri, un evento che ha suscitato profondo cordoglio a livello nazionale e che ha commosso la comunità di Crotone.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore, il Sindaco Vincenzo Voce ha espresso formalmente le sue condoglianze e la solidarietà dell’intera città, recandosi al Comando provinciale dei Carabinieri.

Il gesto del Sindaco Voce trascende la semplice formalità di un omaggio; rappresenta un atto di riconoscimento verso il valore imprescindibile del servizio militare, un monito alla memoria di coloro che, con coraggio e abnegazione, dedicano la propria vita alla tutela dell’ordine e alla salvaguardia dei valori costituzionali.

La tragedia di Castel d’Azzano, con la perdita di tre giovani militari, non è solo una ferita per l’Arma, ma un campanello d’allarme che sottolinea i rischi intrinseci a questa professione, spesso svolta in contesti delicati e pericolosi.

La presenza del Sindaco, a fianco del Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele Giovinazzo, ha offerto un momento di conforto e vicinanza, sigillando un legame di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine.

Il Colonnello Giovinazzo ha espresso la sua gratitudine per il gesto di umana partecipazione, sottolineando come tale sostegno sia un elemento cruciale per rafforzare il morale delle truppe e per alimentare il senso di appartenenza a un corpo impegnato nel servizio alla collettività.

Questo episodio richiama l’attenzione sulla necessità di una riflessione più ampia sul ruolo delle Forze Armate nella società contemporanea, non solo come garanti dell’ordine pubblico, ma anche come presidio di legalità e strumento di coesione sociale.

La perdita di questi tre militari ci invita a non dimenticare il prezzo umano che spesso è richiesto per la salvaguardia dei principi democratici e a sostenere, con rinnovato impegno, chi quotidianamente si dedica a questo compito, affrontando sfide complesse e rischi concreti.

Il gesto del Sindaco Voce è un segnale di questa rinnovata attenzione e di profondo rispetto verso chi, con onore e sacrificio, serve lo Stato.