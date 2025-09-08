Minacce all’ex: arrestato a Petilia Policastro, revoca misura alternativa.

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha interrotto la fragile cornice di una misura alternativa per un uomo di 43 anni, residente a Petilia Policastro, a seguito di reiterate e gravi minacce rivolte all’ex compagna.

La decisione, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, rappresenta un punto di svolta in un percorso giudiziario già segnato da precedenti penali e da un precedente affidamento ai servizi sociali, sospeso per la gravità delle nuove accuse.

La vicenda trae origine da una dettagliata denuncia presentata dalla donna, che ha descritto un clima di terrore e intimidazione protrattosi nel tempo.

Non si è trattato di semplici contestazioni verbali, ma di un escalation di comportamenti aggressivi, culminati in minacce esplicite di morte.

La denuncia ha messo in luce una dinamica di controllo e sopraffazione che ha profondamente turbato la vittima, compromettendone la sicurezza personale e la serenità psicologica.

L’intervento dei Carabinieri di Petilia Policastro è stato immediato, conducendo un’approfondita attività di riscontro che ha confermato la veridicità delle accuse.

Gli elementi raccolti hanno evidenziato un quadro allarmante, richiedendo un urgente intervento per tutelare l’incolumità della donna e garantire la sicurezza della comunità.

Il Tribunale di Sorveglianza, chiamato a valutare la situazione, ha considerato la gravità delle nuove accuse, l’esistenza di precedenti penali a carico dell’uomo e l’inadeguatezza della precedente misura alternativa.

La decisione di disporre la custodia cautelare in carcere testimonia la necessità di un intervento più incisivo per prevenire ulteriori atti intimidatori e garantire l’effettività della giustizia, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali della vittima e i principi di legalità e sicurezza pubblica.

L’episodio solleva interrogativi sulla gestione delle misure alternative e sulla necessità di un monitoraggio più rigoroso dei soggetti sottoposti a tali regimi, al fine di prevenire la recidiva e proteggere le persone vulnerabili.